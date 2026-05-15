HOME SPORTS F1 & A1

Rumor Kepindahan ke Red Bull Memanas: Oscar Piastri Diperingatkan Bahaya Tinggalkan McLaren

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |01:01 WIB
Pembalap McLaren, Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)
MASA depan pembalap McLaren, Oscar Piastri di Formula 1 (F1) kini menjadi pusat perhatian menyusul rumor ketertarikan Red Bull Racing terhadap bintang muda Australia tersebut. Piastri dikabarkan menjadi Rencana B bagi tim berlogo banteng merah itu andai sang juara dunia, Max Verstappen, memutuskan hengkang sebelum kontraknya berakhir pada 2028 akibat ketidakpuasan terhadap regulasi mesin terbaru.

Meski peluang menjadi pembalap utama di tim lain tampak menggiurkan, sejumlah pakar F1 justru memberikan peringatan keras kepada Piastri. Mereka menilai, meninggalkan McLaren yang saat ini merupakan tim papan atas demi status nomor satu di tempat lain bukanlah jaminan kebahagiaan maupun kesuksesan.

1. Pelajaran dari Masa Lalu

Mantan insinyur Ferrari, Rob Smedley, menekankan sejarah F1 telah membuktikan betapa sulitnya seorang pembalap untuk sukses setelah meninggalkan tim elite. Dalam podcast High Performance Racing, Smedley berkaca pada pengalamannya saat di Ferrari dan melihat banyak pembalap yang memilih pergi karena merasa kesulitan bersaing dengan rekan setimnya.

"Apakah Anda pergi ke tim yang lebih buruk yang sebenarnya tidak memiliki peluang memenangkan kejuaraan dunia, hanya agar Anda bisa menjadi pembalap yang lebih baik di tim tersebut? Saya telah melihat hal itu terjadi berkali-kali, dan saya tidak pernah melihatnya berakhir baik. Saya tidak pernah melihat pembalap tersebut menjadi lebih bahagia," tegas Smedley, dalam podcast High Performance Racing, yang dikutip dari Crash, Jumat (15/5/2026).

Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)

Piastri sendiri baru saja melewati musim yang sengit tahun lalu, di mana ia harus mengakui keunggulan rekan setimnya, Lando Norris, yang berhasil mengamankan gelar juara dunia pertamanya. Namun, Smedley menyarankan agar Piastri tetap bertahan dan berjuang di McLaren daripada mengambil risiko di tempat lain.

 

