HOME SPORTS F1 & A1

Siapkan Rencana Cadangan! Red Bull Racing Bidik Oscar Piastri jika Max Verstappen Cabut

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |21:02 WIB
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)
MILTON KEYNES – Spekulasi mengenai masa depan Max Verstappen di Red Bull Racing terus memanas. Meski masih terikat kontrak hingga akhir 2026, juara dunia empat kali Formula One (F1) tersebut dilaporkan berpeluang meninggalkan tim lebih awal, baik untuk mengambil cuti panjang maupun pensiun dini.

Menanggapi ketidakpastian ini, Red Bull dikabarkan sudah mengantongi satu nama luar biasa sebagai suksesor utama, yakni pembalap McLaren, Oscar Piastri.

1. Frustrasi Verstappen

Ketidakpuasan Verstappen kabarnya dipicu oleh beberapa faktor krusial. Selain kekhawatiran terhadap regulasi teknis F1 yang akan datang di tahun 2026, ia juga merasa frustrasi dengan penurunan daya saing mobil Red Bull dibandingkan rival seperti McLaren dan Mercedes.

Musim F1 dimulai dengan sangat sulit bagi pembalap berusia 28 tahun itu. Verstappen tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara setelah gagal meraih podium dalam empat balapan pembuka.

Max Verstappen menabrak tembok di F1 GP Australia 2026 (Foto: X/@F1)

Situasi ini kian pelik karena kontrak Verstappen diyakini memiliki klausul khusus terkait performa. Jika ia berada di luar posisi papan atas klasemen hingga Desember mendatang, Verstappen memiliki hak legal untuk memutus kerja sama.

Dengan ketidakstabilan internal yang terus membayangi, skenario perpisahan antara sang pembalap bintang dan tim yang telah membesarkan namanya tersebut kini bukan lagi hal yang mustahil.

 

