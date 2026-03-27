Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Jepang 2026: Oscar Piastri Gantian Asapi Duo Mercedes!

Oscar Piastri jadi pembalap tercepat dan gantian mengasapi duo Mercedes di FP2 F1 GP Jepang 2026 (Foto: X/@F1)

SUZUKA – Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Jepang 2026 sudah diketahui. Oscar Piastri jadi pembalap tercepat di Sirkuit Suzuka International Racing Course, Suzuka, Jumat (27/3/2026) siang WIB, dengan 1 menit 30,133 detik.

Pembalap McLaren F1 Team itu mengungguli Kimi Antonelli dan George Russell. Sementara, Lando Norris menghuni urutan empat, dibuntuti duo Scuderia Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton.

Jalannya Sesi

FP2 sangat penting lantaran sesi berlangsung di jam yang sama dengan kualifikasi dan balapan. Pengumpulan data serta simulasi time attack dan race pace patut dioptimalkan.

Duo Red Bull Racing, Max Verstappen dan Isack Hadjar, langsung tancap gas. Tapi, tak butuh waktu lama buat Russel dan Antonelli naik ke puncak klasemen waktu. Itu pun, keduanya digusur Piastri.

Setelah 20 menit berjalan, gantian Leclerc memuncaki klasemen. Hal itu langsung dibalas Piastri dengan menorehkan 1 menit 30,133 detik saat mengunakan ban lunak yang baru.