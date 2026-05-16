Kisah Aneh Valtteri Bottas di F1 GP Miami 2026, Mobil Dicuri hingga FBI Turun Tangan!

PEMBALAP veteran asal Finlandia, Valtteri Bottas, mengalami pengalaman unik saat mentas di Formula One (F1) GP Miami 2026. Bottas tepatnya menjadi korban pencurian mobil hingga melibatkan biro investigasi federal Amerika Serikat, FBI.

Pengalaman berharga sekaligus membingungkan ini dibagikan oleh Bottas saat berbincang dalam podcast miliknya, What’s Next, bersama Paul Ripke. Pembalap berusia 36 tahun tersebut menceritakan kronologi bagaimana sebuah mobil Cadillac Escalade miliknya raib tanpa jejak dari halaman rumah sewaannya.

1. Bottas Alami Kesialan

Bagi Bottas, suasana pusat kota Miami atau South Beach terkadang terasa terlalu bising dan berlebihan. Itulah mengapa ia lebih memilih untuk menyewa sebuah rumah di kawasan Fort Lauderdale.

Selain jaraknya ke sirkuit relatif sama, bahkan dengan kemacetan yang lebih minim, Fort Lauderdale menawarkan atmosfer yang dinilai Bottas lebih santai dan nyata.

Petaka dimulai pada Jumat 1 Mei 2026 malam waktu setempat, selepas Bottas menyelesaikan rangkaian agenda di sirkuit. Ia pulang ke rumah sewaannya, memarkirkan mobil Cadillac Escalade sewaannya di area driveway halaman depan, mengunci pintu mobil, lalu masuk ke rumah untuk makan malam dan tidur awal. Semua tampak normal, kunci mobil bahkan tergeletak aman di atas meja ruang tamu.

Valtteri Bottas dan Sergio Perez gabung Cadillac. (Foto: Instagram/cadillacf1)

Keesokan harinya, tepat pada Sabtu 2 Mei 2026 pagi menjelang sesi krusial di sirkuit, Bottas dikejutkan oleh panggilan telepon dari Paul Harris, rekan yang menginap di rumah yang sama. Padahal, posisi Bottas saat itu sedang berada di kamar mandi, hanya berjarak beberapa meter dari Harris.

Saat mengangkat telepon, Harris bertanya ke mana Bottas pergi membawa mobil. Dengan bingung, Bottas keluar dan mendapati halaman rumahnya sudah kosong melompong. Mobil SUV mewah tersebut telah lenyap, sementara kuncinya masih utuh berada di dalam rumah.

2. Teori Mobil Curian

Kehilangan kendaraan tentu mengacaukan jadwal Bottas pagi itu. Beruntung, pihak penyedia layanan langsung mengirimkan unit Escalade pengganti untuk mengantarnya ke sirkuit.