Lando Norris Tertarik Jajal Jet Darat Formula E, Pertanda Tinggalkan F1?

PEMBALAP Juara dunia Formula 1 (F1) 2025, Lando Norris, memberikan kejutan dengan mengungkapkan ketertarikannya untuk menguji coba mobil balap listrik Formula E. Pembalap andalan McLaren yang sukses merengkuh gelar juara dunia F1 pertamanya pada musim 2025 usai mengalahkan Max Verstappen tersebut, memanfaatkan akhir pekan yang senggang untuk mengintip peta persaingan di ajang balap lain.

Norris terlihat hadir sebagai tamu spesial dalam gelaran Formula E Monaco E-Prix 2026 akhir pekan lalu. Pembalap asal Inggris ini menghabiskan waktu bersama pembalap tim Andretti, Jake Dennis, untuk merasakan langsung atmosfer balapan bertenaga listrik tersebut.

Kehadirannya di paddock Formula E rupanya bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan menjadi awal dari rencana besarnya untuk merasakan sensasi mengemudikan jet darat bertenaga baterai tersebut dalam waktu dekat.

1. Rencana Uji Coba

Bagi Lando Norris, menyaksikan Formula E secara langsung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Ia mengakui bahwa kualitas kompetisi dan jajaran pembalap yang mengaspal di ajang ini berada di level tertinggi dunia, di mana banyak di antaranya merupakan rekan seperjuangannya sejak masa kecil.

"Ini adalah balapan [Formula E] pertama yang pernah saya datangi dan saya sangat bersemangat," kata Norris, mengutip dari Crash, Selasa (19/5/2026).

"Ada banyak pembalap yang saya kenal balapan di sini. Balapannya selalu seru untuk ditonton, selalu penuh kekacauan, tabrakan, dan selalu tidak bisa ditebak, semua hal yang Anda inginkan dari sebuah balapan,” tambahnya.

“Saya tumbuh bersama banyak pembalap di sini atau pernah balapan dengan mereka. Level pembalap di sini sangat top, salah satu yang terbaik,” lanjut Norris.

Norris kemudian membocorkan rencana masa depannya. Ia mengaku tertarik suatu saat nanti mencoba jet darat listrik tersebut.