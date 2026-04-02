Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment, Siap Jadi Hiburan yang Relevan saat Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |21:10 WIB
Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment, Siap Jadi Hiburan yang Relevan saat Ini
Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Promotor sekaligus CEO Garuda Fight Championship (GFC), Helmi Darajat Arifin, menegaskan bahwa ajang GFC Series 2 tidak hanya mengejar kualitas teknis pertarungan di atas ring. Lebih dari itu, gelaran ini dirancang sebagai sajian hiburan yang relevan bagi para pencinta combat sports masa kini di Tanah Air.

Setelah sukses pada edisi perdana, GFC akan menggelar seri kedua di Bali United Studio, Jakarta, pada 27 Juni 2026. Perhelatan ini dipromotori oleh One Hundred Percent Production (OHP), sebuah promotor yang telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 17 tahun.

1. Ekosistem Baru Combat Sports Indonesia

GFC Series 2 telah mengumumkan jajaran petarung terbaik yang akan mengisi fight card spektakuler. Sorotan utama tertuju pada partai main event yang mempertemukan Aziz Calim di sudut merah melawan Jekson Karmela atau KKajhe di sudut biru dalam laga Pro Boxing sepanjang 5 ronde.

“GFC Series 2 bukan hanya soal pertandingan, tapi tentang membangun ekosistem combat sports yang lebih besar di Indonesia," kata Helmi Darajat Arifin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

"Kami ingin menghadirkan kualitas fight yang kompetitif sekaligus hiburan yang relevan dengan audience saat ini," tambahnya.

Garuda Fight Championship Series 2. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Garuda Fight Championship Series 2. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

2. Clan KK vs Everyone

Secara keseluruhan, terdapat 14 partai yang mempertandingkan kategori atlet profesional hingga influencer fight. Kombinasi antara olahraga murni dan hiburan ini menjadi daya tarik utama yang memperkuat identitas GFC sebagai ajang sportainment.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement