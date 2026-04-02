Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment, Siap Jadi Hiburan yang Relevan saat Ini

JAKARTA – Promotor sekaligus CEO Garuda Fight Championship (GFC), Helmi Darajat Arifin, menegaskan bahwa ajang GFC Series 2 tidak hanya mengejar kualitas teknis pertarungan di atas ring. Lebih dari itu, gelaran ini dirancang sebagai sajian hiburan yang relevan bagi para pencinta combat sports masa kini di Tanah Air.

Setelah sukses pada edisi perdana, GFC akan menggelar seri kedua di Bali United Studio, Jakarta, pada 27 Juni 2026. Perhelatan ini dipromotori oleh One Hundred Percent Production (OHP), sebuah promotor yang telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 17 tahun.

1. Ekosistem Baru Combat Sports Indonesia

GFC Series 2 telah mengumumkan jajaran petarung terbaik yang akan mengisi fight card spektakuler. Sorotan utama tertuju pada partai main event yang mempertemukan Aziz Calim di sudut merah melawan Jekson Karmela atau KKajhe di sudut biru dalam laga Pro Boxing sepanjang 5 ronde.

“GFC Series 2 bukan hanya soal pertandingan, tapi tentang membangun ekosistem combat sports yang lebih besar di Indonesia," kata Helmi Darajat Arifin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

"Kami ingin menghadirkan kualitas fight yang kompetitif sekaligus hiburan yang relevan dengan audience saat ini," tambahnya.

Garuda Fight Championship Series 2. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

2. Clan KK vs Everyone

Secara keseluruhan, terdapat 14 partai yang mempertandingkan kategori atlet profesional hingga influencer fight. Kombinasi antara olahraga murni dan hiburan ini menjadi daya tarik utama yang memperkuat identitas GFC sebagai ajang sportainment.