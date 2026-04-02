Aziz Calim Tantang KKajhe, Garuda Fight Championship Series 2 Siap Gebrak Panggung Sportainment

JAKARTA – Industri combat sport Indonesia bersiap menyambut gelaran akbar Garuda Fight Championship (GFC) Series 2 yang dijanjikan tampil lebih megah. Ajang tarung bergengsi ini dijadwalkan mengguncang Bali United Studio pada 27 Juni 2026 mendatang dengan menyajikan deretan petarung papan atas Indonesia.

GFC 2 dipromotori oleh One Hundred Percent Production (OHP) yang sudah bergerak di industri entertainment lebih dari 17 tahun. GFC 2 mengumumkan deretan fighter terbaik yang siap bertarung dalam fight card spektakuler, di mana sorotan utama tertuju pada main event yang mempertemukan Aziz Calim (Red Corner) melawan KKajhe atau Jekson Karmela (Blue Corner) dalam laga Pro Boxing 5 ronde.

"Kesuksesan kolaborasi RCTI+ dan GFC sejak seri pertama di Oktober 2025 menjadi titik awal yang kuat. Di GFC Series 2, RCTI+ hadir dengan level yang lebih tinggi mulai dari matchmaking, produksi, hingga pengalaman streaming PPV untuk menghadirkan event fight yang menjadi benchmark baru di Indonesia.” ujar Ade Rachman selaku Deputy COO RCTI+ dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/4/2026).

GFC seri 1 bertajuk “For Revenge” yang disiarkan eksklusif di RCTI+ SuperApp, 11 Oktober lalu, sukses menarik lebih dari 50 ribu penonton, baik secara langsung maupun streaming. Dengan pendekatan konten eksklusif dan streaming lintas olahraga, RCTI+ Super App membuktikan diri sebagai destinasi utama bagi para penggemar sportainment tanah air.

Garuda Fight Championship Series 2. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

1. Perpaduan Atlet Profesional

Kali ini total 14 pertarungan yang terdiri dari kategori atlet profesional hingga influencer fight akan tersaji. Hal tersebut menjadikan GFC Series 2 sebagai kombinasi sport & entertainment yang kuat untuk memanjakan para penonton.

Mengangkat tema besar “Clan KK vs Everyone”, GFC Series 2 menghadirkan lebih dari sekadar pertandingan. Jadi, ini adalah benturan identitas, gaya bertarung, dan karakter di dalam ring yang sangat dinantikan.