Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 Oktober 2025 |23:10 WIB
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
Garuda Fight Championship akan membawa combat sports ke level yang lebih tinggi (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Promotor sekaligus Co CEO Garuda Fight Championship, Laurend Hutagalung, meyakini ajang ini akan membawa combat sports ke level yang lebih tinggi. Ia yakin pertarungan tersebut bukan sekadar tontonan.

Ajang pertarungan Garuda Fight Championship (GFC) akan digelar di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2025. Edisi pertama ini akan mengusung tema ‘For Revenge’.

1. Tersaji 8 Pertarungan

Garuda Fight Championship For Revenge live dan eksklusif di RCTI+ (Foto: MNC Media)
Garuda Fight Championship For Revenge live dan eksklusif di RCTI+ (Foto: MNC Media)

Dalam edisi perdana ini, tersaji delapan pertandingan dengan laga utama yang akan mempertemukan dua petinju muda yakni Capung versus Danil. Seluruh petarung telah melakukan sesi weigh-in sebelum bertarung.

Laurend menegaskan kehadiran ajang tersebut bukan sekadar tontonan. Melainkan, GFC juga menjadi langkah besar dalam mengangkat marwah olahraga tarung Indonesia ke panggung internasional. 

“Kami ingin membawa semangat dan gengsi combat sports (tinju dan kickstriking) Indonesia ke panggung yang lebih besar,” kata Laurend, Jumat (10/10/2025).

“‘For Revenge’ menghadirkan rivalitas, drama, dan adrenalin yang dirindukan para penonton,” sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement