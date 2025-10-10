Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi

Garuda Fight Championship akan membawa combat sports ke level yang lebih tinggi (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Promotor sekaligus Co CEO Garuda Fight Championship, Laurend Hutagalung, meyakini ajang ini akan membawa combat sports ke level yang lebih tinggi. Ia yakin pertarungan tersebut bukan sekadar tontonan.

Ajang pertarungan Garuda Fight Championship (GFC) akan digelar di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2025. Edisi pertama ini akan mengusung tema ‘For Revenge’.

1. Tersaji 8 Pertarungan

Garuda Fight Championship For Revenge live dan eksklusif di RCTI+ (Foto: MNC Media)

Dalam edisi perdana ini, tersaji delapan pertandingan dengan laga utama yang akan mempertemukan dua petinju muda yakni Capung versus Danil. Seluruh petarung telah melakukan sesi weigh-in sebelum bertarung.

Laurend menegaskan kehadiran ajang tersebut bukan sekadar tontonan. Melainkan, GFC juga menjadi langkah besar dalam mengangkat marwah olahraga tarung Indonesia ke panggung internasional.

“Kami ingin membawa semangat dan gengsi combat sports (tinju dan kickstriking) Indonesia ke panggung yang lebih besar,” kata Laurend, Jumat (10/10/2025).

“‘For Revenge’ menghadirkan rivalitas, drama, dan adrenalin yang dirindukan para penonton,” sambungnya.