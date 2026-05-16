HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Start Posisi 21

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |19:49 WIB
Veda Ega Pratama hanya bisa start dari posisi 21 di Moto3 Catalunya 2026 (Foto: Honda Team Asia)
MONTMELO – Hasil Kualifikasi Moto3 Catalunya 2026 sudah diketahui. Veda Ega Pratama sayangnya harus mengakhiri sesi ini di posisi 21 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) malam WIB.

Sementara itu, pole position diraih oleh Valentin Perrone. Ia diikuti oleh David Munoz dan Brian Uriarte.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Jalannya Sesi

Penampilan yang kurang apik di sesi Practice membuat Veda Ega harus memulai sesi ini dari babak pertama (Q1). Pembalap Honda Team Asia itu harus memperebutkan posisi tiga teratas agar lolos ke Q2.

Akan tetapi, Veda Ega kesulitan mencetak waktu terbaiknya di Q1. Ia malah banyak terjebak di tengah traffic.

Alhasil, Veda Ega hanya bisa membukukan waktu terbaiknya 1 menit 47,636 detik. Ia pun harus finis di urutan tujuh pada Q1 dan gagal melaju ke Q2 seperti di seri sebelumnya.

 

