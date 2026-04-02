Indonesia Fit Festival 2026 Siap Digelar, Satukan Olahraga dan Musik

JAKARTA - Indonesia Fit Festival (IFF) bersiap untuk menggelar ajang bergengsi sebagai urban sport and wellness festival pada 16-17 Mei 2026 di Agora Mall, kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Tahun ini, IFF 2026 membawa tema utama "The Sweat Awakening".

Tema itu sebuah pergerakan yang lahir untuk mendobrak batasan acara olahraga konvensional dengan menyuguhkan perpaduan intens antara rave culture dan extremeendurance. Festival ini menghadirkan pengalaman unik selama dua hari penuh, menggabungkan dunia kebugaran, musik, dan komunitas ke dalam satu arena playground yang penuh energi dan memacu adrenalin.

“IFF 2026 bukan hanya soal olahraga, tetapi pengalaman yang menyatukan energi, musik, dan gaya hidup dalam satu ruang yang bisa dinikmati semua kalangan,” ujar CEO Move For More, Randitia Putrabagus, di Paras Nusantara, Cikajang, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (2/4/2026).

1. Arena Kompetisi Berintensitas Tinggi

Sebagai pusat daya tarik, IFF 2026 akan menyuguhkan kompetisi High Energy yang meliputi kategori Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Bassprint 60. Kompetisi ini terbuka untuk umum dengan 4 kategori, sehingga siapa pun dapat ikut merasakan keseruan dan tantangan yang dihadirkan.

Bagi para penantang yang ingin menguji ketahanan fisik mereka, biaya pendaftaran untuk kategori Rockstar Havoc adalah sebesar Rp800.000 per pasangan (pair). Sementara itu, kategori Glam Slam dapat diikuti dengan biaya pendaftaran sebesar Rp800.000 per grup (4orang).