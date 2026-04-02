El Rumi, Atta Halilintar, Jirayut dan Praz Teguh Resmi Siap Ramaikan SporTStive+ Badminton Edition

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |09:40 WIB
El Rumi, Atta Halilintar, Jirayut dan Praz Teguh Resmi Siap Ramaikan SporTStive+ Badminton Edition
SporTStive+ Badminton Edition akan diramaikan 4 selebritis sehingga pantang dilewatkan (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Event sport-taiment SporTStive+ Badminton Edition yang akan digelar Sabtu, 11 April 2026 di Hall Basket Plaza Festival, GOR Soemantri Brodjonegoro kembali merilis 4 nama cowok yang siap gabung meramaikan acara kolaborasi antara RCTI+ dan TS Media tersebut.

Jirayut, El Rumi, Atta Halilintar dan juga Praz Teguh dipastikan gabung dan siap mengayunkan raket meramaikan SporTStive+ edisi badminton. Pengumuman nama line up ini sontak membuat para fans dari 4 cowok tersebut terlihat sangat excited.

Jirayut

Akuu udah beli tiketnya buat nonton jirayut,” ungkap akun syaf***ml.

Semangat el rumi,” ucap arvf****28

Gacor semua nih seleb nya,” tambah akun riya****66 mengomentari postingan pengumuman line up kedua ini.

Bagi para penggemar yang ingin mendapatkan tiket nonton langsung SporTStive+, penjualannya masih berlangsung meski sudah memasuki periode penjualan tiket reguler di mana harganya menjadi:

  • Single (1 tiket) : Rp100.000
  • Duo (2 tiket) : Rp185.000
  • Squad (4 tiket): Rp360.000
  • Party (6 tiket): Rp510.000

Selain itu, bagi para penggemar yang ingin membeli tiket lebih banyak bisa langsung memilih tiket Community (15 tiket) yang bisa dibeli dengan harga Rp975.000.

Salah satu hal yang membedakan SporTStive+ dengan event lainnya adalah komitmennya terhadap komunitas. Event ini secara khusus mengundang berbagai komunitas bulutangkis untuk tidak hanya sekadar menonton, tetapi dapat juga berpartisipasi dalam game-game yang sudah disiapkan.

Hal ini sejalan dengan apa yang sudah diungkapkan Marianne Rumantir ketika press conference beberapa waktu lalu, “Kita memang ingin tap into olahraga-olahraga yang cukup dekat dengan komunitas”.

Bagi yang sudah mengamankan tiket lebih awal, terbuka kesempatan emas untuk mengikuti tantangan unik "1 vs 100". Konsep ini memungkinkan penonton terpilih untuk turun langsung ke lapangan dan menghadapi tantangan melawan sosok yang sudah disiapkan. Ini adalah bukti nyata bahwa SporTStive+ sangat ramah komunitas dan ingin memberikan pengalaman sedekat mungkin bagi para pecinta badminton.

 

