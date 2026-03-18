Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |12:55 WIB
Daftar 17 Wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026: Ada Jonatan Christie!
Jonatan Christie salah satu wakil Indonesia di Badminton Asia Championships 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
BADMINTON Asia resmi merilis daftar pemain yang akan berlaga di Badminton Asia Championships 2026. Indonesia sudah dipastikan akan mengirimkan 17 wakil untuk tampil di ajang tahunan tersebut.

Badminton Asia Championships 2026 akan dihelat di Ningbo, China pada 7-12 April 2026. Tak semua pemain bisa mentas di ajang ini, karena setiap negara dibatasi kuota maksimal empat wakil dengan syarat-syarat tertentu.

1. Indonesia Turun dengan Skuad Terbaik

Indonesia sudah memastikan akan mengirimkan total 17 wakil ke ajang setara dengan BWF World Tour Super 1000 itu. Dengan sektor ganda mengirimkan jumlah kuota maksimal.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tempur di Badminton Asia Championships 2026. (Foto: PBSI)
Raymond Indra/Nikolaus Joaquin siap tempur di Badminton Asia Championships 2026.

Kejutan terjadi di ganda putra karena Indonesia menyertakan dua pasangan muda. Mereka adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi.

Namun, mereka juga akan ditemani dua pasangan senior. Keduanya adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani.

Kemudian, di tunggal putra hanya ada tiga nama yang sudah dipastikan tampil yakni Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Moh. Zaki Ubaidillah. Sementara itu ada satu nama reserved yakni Prahdiska Bagas Shujiwo.

Sementara di sektor tunggal putri, ada dua wakil yang masuk dalam list yakni Putri Kusuma Wardani dan Thalita Ramadhani Wiryawan. Selanjutnya ada dua wakil lainnya di daftar reserved yakni Mutiara Ayu Puspitasari dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207595//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin_siap_juara_orleans_masters_2026_pbsi-YOGs_large.jpg
Unggulan Kedua, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Siap Juara Orleans Masters 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/40/3207572//marcus_fernaldi_gideon-WVjx_large.jpg
Kisah Marcus Gideon, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Serius Pikirkan Comeback Usai Dapat Pesan Terakhir dari Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207504//simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_jepang_aya_ohori_yang_menjadikan_taufik_hidayat_sebagai_role_model-dxfX_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Jadikan Taufik Hidayat sebagai Role Model dalam Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207500//marcus_gideon_dapat_sambutan_hangat_saat_berlatih_di_malaysia-wshd_large.jpg
Numpang Latihan di Malaysia, Marcus Gideon Dapat Sambutan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207430//marcus_fernaldi_gideon-DYyQ_large.jpg
Kisah Marcus Gideon Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Mendadak Latihan di Malaysia, Sinyal Comeback?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207369//jonatan_christie-zH01_large.jpg
13 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Keluar dari Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
