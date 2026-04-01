Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Marc Klok Puji Habis Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra: Ia Pesepakbola Hebat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |11:31 WIB
Marc Klok Puji Habis Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra: Ia Pesepakbola Hebat!
Beckham Putra cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok memberikan pujian kepada Beckham Putra setelah tampil impresif bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia senang rekan setimnya itu dapat memberikan kontribusi positif untuk skuad Garuda. 

Selesai sudah perjalanan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27-30 Maret 2026. Skuad Garuda menutup turnamen mini tersebut dengan keluar sebagai runner-up

Timnas Indonesia melangkah ke final usai melibas Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Namun, di laga puncak, skuad Garuda menelan kekalahan dari Bulgaria dengan skor tipis 0-1. 

1. Beckham Putra Jadi Sorotan

Beckham Putra cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Terlepas dari hasil, nama Beckham Putra menjadi sorotan. Pemain Persib Bandung itu tampil cukup impresif bersama Timnas Indonesia, dengan menyumbang dua gol dalam pesta kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis. 

Marc Klok sangat senang dengan apa yang telah diukir oleh Beckham. Ia pun turut mengakui kualitas rekan setimnya di Persib Bandung itu. Meski begitu, yang terpenting saat ini menurutnya adalah semua pihak memberikan dukungan penuh kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. 

“Saya sangat senang untuk dia. Dia adalah pemain hebat. Seperti yang saya katakan dalam wawancara sebelumnya, kita harus mendukung setiap pemain di Timnas saat ini,” kata Marc Klok kepada awak media.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement