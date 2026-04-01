Marc Klok Puji Habis Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra: Ia Pesepakbola Hebat!

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok memberikan pujian kepada Beckham Putra setelah tampil impresif bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ia senang rekan setimnya itu dapat memberikan kontribusi positif untuk skuad Garuda.

Selesai sudah perjalanan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 27-30 Maret 2026. Skuad Garuda menutup turnamen mini tersebut dengan keluar sebagai runner-up.

Timnas Indonesia melangkah ke final usai melibas Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Namun, di laga puncak, skuad Garuda menelan kekalahan dari Bulgaria dengan skor tipis 0-1.

1. Beckham Putra Jadi Sorotan

Terlepas dari hasil, nama Beckham Putra menjadi sorotan. Pemain Persib Bandung itu tampil cukup impresif bersama Timnas Indonesia, dengan menyumbang dua gol dalam pesta kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis.

Marc Klok sangat senang dengan apa yang telah diukir oleh Beckham. Ia pun turut mengakui kualitas rekan setimnya di Persib Bandung itu. Meski begitu, yang terpenting saat ini menurutnya adalah semua pihak memberikan dukungan penuh kepada seluruh pemain Timnas Indonesia.

“Saya sangat senang untuk dia. Dia adalah pemain hebat. Seperti yang saya katakan dalam wawancara sebelumnya, kita harus mendukung setiap pemain di Timnas saat ini,” kata Marc Klok kepada awak media.