Kisah Gronya Somerville, Ratu Bulu Tangkis Australia yang Jatuh Hati pada Pesona Batik Indonesia

NAMA Gronya Somerville sudah tidak asing lagi di telinga para pencinta bulu tangkis Tanah Air. Atlet asal Australia yang kerap disebut sebagai salah satu pebulu tangkis tercantik di dunia ini memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia.

Setiap kali berlaga di ajang Indonesia Open atau Indonesia Masters, kehadirannya selalu menjadi magnet bagi para penggemar yang berebut untuk sekadar menyapa atau berfoto bersama. Namun, bukan hanya dukungan suporter yang membuat Gronya merasa dekat dengan Indonesia.

Atlet berusia 30 tahun tersebut ternyata menyimpan kekaguman mendalam terhadap warisan budaya Nusantara, terutama kain batik.

1. Impian Mengenakan Batik di Panggung Dunia

Kecintaan Gronya terhadap batik bukan sekadar ucapan manis belaka. Melalui akun media sosialnya, ia pernah membagikan momen saat dirinya mencoba berbagai busana batik dengan beragam corak dan warna. Bagi Gronya, estetika batik memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya terpesona.

Gronya bahkan secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenakan gaun batik dalam acara-acara resmi di masa mendatang.

"Saya sangat menyukai pola dan warna dari desain batik ini. Saya berharap suatu hari nanti mendapatkan kesempatan untuk mengenakan gaun batik yang indah ke sebuah acara," tulisnya dalam sebuah unggahan, dikutip Rabu (1/4/2026).

Gronya Sommerville bangga kenakan batik Indonesia @gronyasommerville

2. Prestasi Terbaru

Selain kecintaan pada budaya, karier Gronya di dunia tepok bulu juga sangat kental dengan nuansa Indonesia. Ia sempat menjalani kerja sama yang sangat sukses di sektor ganda putri bersama Setyana Mapasa, pemain kelahiran Indonesia yang memutuskan berpindah kewarganegaraan ke Australia.