Selamat! Pebulu Tangkis Yuta Watanabe Resmi Gelar Resepsi, Usai Umumkan Pernikahan Setelah Olimpiade Paris 2024

KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis bintang, Yuta Watanabe. Dia resmi menggelar resepsi pernikahan bersama sang tambatan hati.

Sejatinya, Yuta sudah umumkan pernikahan setelah Olimpiade Paris 2024. Kala itu, Yuta mengaku sebenarnya sudah mendaftarkan pernikahannya dengan kekasihnya sebelum Olimpiade digelar.

1. Akhirnya Gelar Resepsi

Resepsi pernikahan Yuta Watanabe diketahui dari unggahan pelatih Jeremy Gan. Pebulu tangkis kebanggaan Jepang itu tampil gagah dalam balutan jas berkelir abu-abu yang dipadankan kemeja putih.

Sementara itu sang istri tampil menawan dengan balutan gaun putih. Sosok sang istri masih dirahasiakan dengan meletakkan stiker love di wajah istri Yuta pada foto itu.

“Selamat Yuta dan Hina. Happy wedding,” tulis Jeremy Gan dalam unggahannya di Instagram.