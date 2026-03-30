Kisah Malang Pebulu Tangkis Supercantik Nami Matsuyama, Cedera Parah Sampai Terkapar saat Berjuang Rebut Gelar di Vietnam

KISAH melang pebulu tangkis supercantik, Nami Matsuyama, menarik diulas. Dia baru saja alami cedera parah di kakinya hingga terkapar di lapangan.

Cedera ini mendera Nami saat berjuang merebut gelar juara di ajang Vietnam International Challenge 2026. Nasib malang itu menimpa Nami kala berlaga di babak final.

1. Tembus Final

Nami Matsuyama terus unjuk gigi usai pindah sektor ke ganda campuran. Sebelumnya, dia diketahui jadi andalan Jepang di sektor ganda putri, lewat duetnya dengan Chiharu Shida.

Meski harus bersaing di level bawah lagi, Nami Matsuyama bisa tetap tampil ciamik. Duetnya dengan Hiroki Midorikawa baru saja rebut gelar juara di Polish Open 2026 usai kalahkan wakil Denmark, Jeppe Soby/Sofie Rojkjaer, di final dengan skor 21-11 dan 21-13.

Duet Hiroki/Nami pun berhasil lanjutkan tren positifnya kala tampil di Vietnam International Challenge 2026 yang digelar sepekan kemudian. Mereka bisa kalahkan satu per satu lawannya hingga tembus final.

Sayangnya, selangkah lagi rebut gelar juara, Hiroki/Nami kena nasib nahas. Nami malah alami cedera parah pada laga final yang digelar Minggu 29 Maret 2026.