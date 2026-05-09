HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Cantik Jeong Na-eun, Pesona Idol Korea yang Jatuh Hati pada Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |11:59 WIB
Pebulutangkis ganda putri asal Korea Selatan, Jeong Na-eun. (Foto: Instagram/jeong_na_eun00)
KISAH pebulu tangkis cantik Jeong Na-eun yang jatuh hati dengan Indonesia ini menarik untuk dibahas. Ya, salah satu sosok yang belakangan ini mencuri perhatian adalah Jeong Na-eun, bintang atlet ganda putri asal Korea Selatan. Memiliki paras menawan yang sering disebut mirip idol K-Pop, atlet berusia 25 tahun ini ternyata menyimpan keinginan unik, menetap di Indonesia.

1. Prestasi Gemilang di Dua Sektor Utama

Jeong Na-eun bukanlah sekadar pemanis lapangan. Ia merupakan salah satu talenta terbaik yang dimiliki Negeri Ginseng saat ini dengan kemampuan bermain rangkap yang impresif. Ketangguhannya terbukti di dua sektor berbeda.

Berduet dengan seniornya, Kim Hye-jeong, Jeong sukses menembus jajaran elite dunia di sector ganda putri. Koleksi trofi mereka tidak main-main, termasuk gelar juara di Japan Open 2022 dan Korea Open 2022, yang membawa mereka bertengger di peringkat 7 dunia versi BWF.

Lalu di sector ganda campuran, Jeong Na-eun bersama Kim Won-ho, juga menjadi ancaman serius bagi lawan. Pasangan ini sempat menjadi buah bibir setelah berhasil naik podium tertinggi di Thailand Open 2023.

Baru-baru ini, kontribusinya kembali terlihat saat membantu tim putri Korea Selatan menyabet gelar juara Piala Uber 2026. Meski di partai final ia yang berpasangan dengan Lee So-hee harus mengakui keunggulan wakil China, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dedikasi Jeong tetap menjadi kunci keberhasilan timnya membawa pulang trofi bergengsi tersebut.

2. Alasan Di Balik Keinginan Pindah ke Nusantara

Popularitas Jeong Na-eun di Tanah Air melonjak drastis setelah pengakuannya usai berlaga di Indonesia Open 2023. Di tengah riuhnya atmosfer Istora Senayan, Jeong mengungkapkan kekagumannya terhadap fanatisme suporter Indonesia yang tidak ia temukan di negaranya sendiri.

 

