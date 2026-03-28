HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Makin Menggila, Bos Ducati Minta Fans Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Tidak Panik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |00:01 WIB
Aprilia Makin Menggila, Bos Ducati Minta Fans Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Tidak Panik
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
AUSTIN – General Manager Ducati, Gigi Dall’igna meminta kepada fans Marc Marquez dan Francesco Bagnaia tidak panik melihat timnya mulai kalah saing dari Aprilia Racing di awal MotoGP 2026. Ia percaya hanya masalah waktu saja bagi untuk Ducati untuk bangkit dan mendominasi kembali.

Setelah rekor podium dalam 88 balapan beruntun terhenti di Thailand, Ducati kembali dipaksa gigit jari oleh keperkasaan Aprilia di MotoGP Brasil 2026. Meski sempat mencicipi kemenangan lewat Marc Marquez di sesi Sprint race, performa Ducati di balapan utama justru dianggap jauh dari standar emas mereka.

Gigi Dall’Igna pun mengakui bahwa hasil di seri Brasil di bawah ekspektasi, namun ia dengan tegas memperingatkan timnya agar tidak kehilangan arah.

1. Kebangkitan Rival

Sirkuit baru di Brasil terbukti menjadi tantangan berat bagi kru mekanik Ducati. Meski sempat mengamankan pole position dan memenangi Sprint Race melalui Marc Marquez, dominasi tersebut menguap saat balapan utama hari Minggu digelar.

Fabio Di Giannantonio menjadi wakil terbaik Ducati di podium ketiga, namun ia terpaut hampir empat detik dari pemenang balapan dari tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi. Dall’Igna menyoroti betapa sulitnya menjinakkan sirkuit baru dengan manajemen ban yang krusial.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Fokus kami sekarang adalah menemukan kembali performa khas kami untuk menyuntikkan semangat baru ke seluruh tim," ungkap Dall’Igna, dikutip dari Crash, Sabtu (28/3/2026).

Saat ini, posisi Ducati di klasemen cukup mengkhawatirkan. Di Giannantonio tertinggal 19 poin dari Marco Bezzecchi yang bertengger di puncak klasemen, sementara sang juara bertahan Marc Marquez terpaut 22 poin.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/38/3209125/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_motogp_amerika_serikat_2026_di_vision-OgWX_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Amerika Serikat 2026 di Vision+: Marc Marquez Incar Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/38/3209003/simak_jadwal_motogp_amerika_serikat_2026_malam_ini-BvZc_large.jpg
Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 Malam Ini: Marc Marquez Asapi Para Rival?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208879/fabio_di_giannantonio-3HEr_large.jpg
Terungkap, Fabio Di Giannantonio Bongkar Kekuatan Utama Aprilia hingga Ducati Kesulitan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208872/marc_marquez_tetap_favorit_juara_motogp_2026_marcmarquez93-z5xb_large.jpg
Aprilia Racing Dominasi 2 Race Awal MotoGP 2026, Max Biaggi: Marc Marquez Tetap Favorit Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/38/3208834/marco_bezzecchi_juara_dua_seri_awal_motogp_2026_marcobez72-o4RT_large.jpg
Dominasi Marc Marquez Tertutupi Duo Aprilia Racing di MotoGP 2026, Max Biaggi: Saya Terkejut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/38/3208687/aprilia_racing_kini_harus_pusing_mengatur_dua_pembalap_kencang_dalam_diri_jorge_martin_dan_marco_bezzecchi-Z4P9_large.jpg
Jorge Martin Naik Podium di MotoGP Brasil 2026, Aprilia Racing Malah Pusing!
