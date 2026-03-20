Francesco Bagnaia Khawatir Sirkuit Ayrton Senna Kebanjiran saat MotoGP Brasil 2026

GOIANIA – Francesco Bagnaia punya satu kekhawatiran jelang MotoGP Brasil 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sempat mengetahui Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania sempat kebanjiran.

Seri kedua MotoGP 2026 itu akan menghadirkan tantangan tersendiri buat pembalap termasuk Bagnaia. Pasalnya, MotoGP Brasil baru digelar lagi pada musim ini sejak terhenti pada 1989.

1. Tata Letak yang Bagus

Kali ini, ajang tersebut menggunakan Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna di Goiania. Pekan balapan akan berlangsung Jumat (20/3/2026) sampai Senin 23 Maret 2026 dini hari WIB.

Bagnaia mengakui sirkuit ini memiliki tata letak yang baik. Juara MotoGP 2022 dan 2023 itu pun senang dengan tekstur aspalnya yang sangat halus.

"Lintasan ini terlihat sangat bagus. Tata letaknya teknis, cepat, dan ringkas: Saya menyukainya," kata Bagnaia dilansir dari Crash, Jumat (20/3/2026).

“Ada banyak tikungan yang bisa dihubungkan: beberapa tikungan cepat, beberapa tikungan yang jauh ke belakang, jadi secara keseluruhan bagus," sambung pria asal Italia itu.