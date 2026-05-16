HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Cedera Parah, Marc Marquez Terpaksa Lupakan Gelar Juara MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |01:01 WIB
Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP 2026. (Foto: MotoGP)
MONTMELO – Pembalap Tim Gresini Racing, Alex Marquez membocorkan sang kakak, Marc Marquez, untuk saat ini takkan berbicara soal peluang merebut gelar juara MotoGP 2026. Pasalnya fokus utama Marc Marquez saat ini sepenuhnya dialihkan dari perburuan takhta juara dunia MotoGP 2026 ke meja perawatan medis.

Sang adik sendiir yang mengatakan bahwa andalan utama tim Ducati Lenovo tersebut sama sekali belum memikirkan peta persaingan musim ini. Marquez lebih memilih memprioritaskan pemulihan fisiknya agar bisa segera kembali mengaspal.

Ya, seperti yang diketahui Marc Marquez mengalami cedera akibat kecelakaan parah di sprint race MotoGP Prancis 2026 pada, Sabtu 9 Mei 2026 malam WIB. Kabarnya pembalap asal Spanyol itu cedera patah tulang metatarsal.

Alex Marquez tidak mengetahui kapan Marc Marquez akan pulih sepenuhnya untuk segera turun balap. Pasalnya, cedera yang dialami Marquez memang memakan waktu untuk pemulihan.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

1. Kapan Kembali?

"Saya pikir hal pertama adalah melihat kapan dia akan kembali. Kita tidak tahu, saya pikir tidak ada yang tahu," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (16/5/2026).

"Saat ini, kita akan menunggu untuk melihat apakah dia memiliki pilihan atau tidak. Saya pikir ini masih terlalu dini," tambahnya.

 

