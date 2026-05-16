HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya 2026: Joan Mir Tercepat, Jorge Martin Posisi 4

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |15:52 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya 2026: Joan Mir Tercepat, Jorge Martin Posisi 4
Joan Mir jadi pembalap tercepat di FP2 MotoGP Catalunya 2026 (Foto: Honda Racing Corporation)
MONTMELO – Hasil Latihan Bebas 2 (FP2) MotoGP Catalunya 2026 sudah diketahui. Joan Mir jadi pembalap tercepat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) sore WIB, dengan torehan 1 menit 39,425 detik.

Rider Honda HRC Castrol itu dibuntuti oleh Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Jorge Martin ada di urutan empat, lalu Marco Bezzecchi finis ke-11.

Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

Jalannya Sesi

Para pembalap langsung keluar dari garasi begitu lampu di ujung pit lane berwarna hijau. Mereka berlomba-lomba mencetak waktu tercepat demi mendapat momentum bagus jelang kualifikasi.

Sayangnya, Johann Zarco mengalami kecelakaan cukup parah di tikungan terakhir. Ia tampak baik-baik saja tetapi insiden itu bisa mengganggu momentum sepanjang hari ini.

Joan Mir mencetak waktu tercepat 1 menit 39,425 detik memasuki 10 menit pertama FP2. Catatan itu berhasil dipertahankan bahkan hingga ujung sesi latihan bebas 2.

Acosta memacu motornya sekencang mungkin di akhir-akhir sesi. Tapi, rider Red Bull KTM itu hanya mampu mencetak waktu tercepat kedua dengan selisih 0,218 detik.

 

Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Rebut Pole Position, Alex Marquez Start Kedua
Ducati Ragu Marc Marquez Comeback di MotoGP Italia 2026!
Gara-Gara Cedera Parah, Marc Marquez Terpaksa Lupakan Gelar Juara MotoGP 2026
Hasil Latihan MotoGP Catalunya 2026: Pedro Acosta Berhasil Ungguli Alex Marquez!
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Catalunya 2026: Kejutan Menit Akhir, Alex Marquez Rebut Posisi Tercepat dari Jorge Martin
5 Calon Juara MotoGP Catalunya 2026, Nomor 1 Jalani Balapan Kandang!
