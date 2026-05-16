Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya 2026: Joan Mir Tercepat, Jorge Martin Posisi 4

MONTMELO – Hasil Latihan Bebas 2 (FP2) MotoGP Catalunya 2026 sudah diketahui. Joan Mir jadi pembalap tercepat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, Sabtu (16/5/2026) sore WIB, dengan torehan 1 menit 39,425 detik.

Rider Honda HRC Castrol itu dibuntuti oleh Pedro Acosta dan Fabio Di Giannantonio. Sementara, Jorge Martin ada di urutan empat, lalu Marco Bezzecchi finis ke-11.

Jalannya Sesi

Para pembalap langsung keluar dari garasi begitu lampu di ujung pit lane berwarna hijau. Mereka berlomba-lomba mencetak waktu tercepat demi mendapat momentum bagus jelang kualifikasi.

Sayangnya, Johann Zarco mengalami kecelakaan cukup parah di tikungan terakhir. Ia tampak baik-baik saja tetapi insiden itu bisa mengganggu momentum sepanjang hari ini.

Joan Mir mencetak waktu tercepat 1 menit 39,425 detik memasuki 10 menit pertama FP2. Catatan itu berhasil dipertahankan bahkan hingga ujung sesi latihan bebas 2.

Acosta memacu motornya sekencang mungkin di akhir-akhir sesi. Tapi, rider Red Bull KTM itu hanya mampu mencetak waktu tercepat kedua dengan selisih 0,218 detik.