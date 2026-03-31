Jorge Martin Menggila, Aprilia Racing Masih Yakin Kontrak Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2027?

JORGE Martin tampil moncer bersama Aprilia Racing. Apakah Aprilia Racing masih yakin untuk mengontrak Francesco Bagnaia di MotoGP 2027?

Aprilia Racing baru mengamankan satu pembalap di MotoGP 2027, yakni Marco Bezzecchi. Rider asal Italia itu dikontrak jangka panjang oleh pabrikan asal Italia, atau hingga akhir MotoGP 2028.

Kepercayaan itu juga dibayar tuntas anak didik Valentino Rossi di MotoGP 2027. Marco Bezzecchi terbukti sukses memenangkan tiga main race awal MotoGP 2026.

Pencapaian itu membuat eks rider VR46 Racing Team untuk sementara menduduki puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 81 angka. Jika konsisten hingga akhir musim, Marco Bezzecchi berpeluang mengunci gelar juara MotoGP pertamanya.

1. Nasib Jorge Martin Menggantung

Bagaimana dengan nasib rekan setim Marco Bezzecchi di Aprilia Racing, Jorge Martin? Sejauh ini, Aprilia Racing belum mengumumkan status juara dunia MotoGP 2024 yang kontraknya habis akhir 2026.

Cedera panjang yang dialami The Martinator -julukan Jorge Martin- di MotoGP 2025, disinyalir menjadi alasan Aprilia Racing menunda pembicaraan perpanjangan kontrak dengan rider asal Spanyol tersebut. Setelah absen panjang karena cedera, Jorge Martin bangkit tahun ini.