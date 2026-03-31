HOME SPORTS SPORT LAIN

Usai Kalahkan Timnas Indonesia, Pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov Tertarik Melatih di Tanah Air

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |22:37 WIB
Usai Kalahkan Timnas Indonesia, Pelatih Bulgaria Aleksandar Dimitrov Tertarik Melatih di Tanah Air
Pelatih Timnas Bulgaria, Aleksandar Dimitrov. (Foto: Instagram/team.bulgaria)
JAKARTA – Pelatih Timnas Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, memberikan sinyal positif terkait peluangnya kembali berkarier di Tanah Air sebagai juru taktik. Meski saat ini masih mendedikasikan penuh energinya untuk mematangkan performa skuad Bulgaria, Dimitrov mengakui memiliki ikatan batin yang kuat dengan sepak bola Indonesia.

Kepulangan Aleksandar Dimitrov ke Indonesia kali ini terasa spesial setelah hampir dua dekade berlalu. Pelatih berusia 49 tahun tersebut menginjakkan kaki lagi di nusantara untuk memimpin Timnas Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026.

Sosok Dimitrov memang bukan orang asing bagi publik sepak bola nasional. Di masa lampau, pria asli Bulgaria ini tercatat pernah memperkuat Persija Jakarta (2002-2003) sebagai pemain, hingga dipercaya menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2007 silam.

Dalam gelaran FIFA Series 2026, Dimitrov sukses mengantarkan Bulgaria menjadi jawara usai menundukkan Indonesia dengan skor tipis 1-0 pada Senin 30 Maret 2026. Walau bangga atas prestasi tersebut, ia tetap menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap Indonesia.

Pelatih Timnas Bulgaria Aleksandar Dimitrov tatap banyak event besar ke depan Okezone

1. Indonesia sebagai Rumah Kedua

Bagi Dimitrov, Indonesia sudah dianggap layaknya rumah sendiri. Mantan penggawa Persipura Jayapura ini mengaku selalu tersentuh dengan keramahan dan sambutan hangat yang ia terima setiap kali berkunjung ke Indonesia.

"Saya akan mengulangi lagi bahwa saya sangat mencintai Indonesia. Saya merasa di sini seperti rumah kedua saya. Saya selalu merasa disambut dan spesial di sini," tutur Dimitrov dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Bulgaria, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

 

