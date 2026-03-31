Gagal Podium di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Ikhlas Hanya Bisa Finis Kelima

AUSTIN – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku tidak keberatan meski hanya mampu mengamankan posisi kelima dalam gelaran MotoGP Amerika Serikat 2026. Hasil di Circuit of the Americas (COTA) pada Senin 30 Maret 2026 dini hari tersebut menjadi catatan penting bagi sang pembalap Spanyol di seri ketiga musim ini.

Marquez gagal menembus posisi tiga besar setelah harus menjalani hukuman long lap penalty. Akibat penalti tersebut, posisi pembalap berjuluk The Baby Alien ini sempat merosot hingga ke urutan 11 sebelum akhirnya berjuang merangkak naik.

Upaya keras Marquez hanya mampu membawanya finis di posisi kelima, terpaut delapan detik dari pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang keluar sebagai pemenang. Hasil ini menjadi konsekuensi berat dari insiden yang terjadi pada hari sebelumnya.

1. Konsekuensi Kesalahan

"Kami membayar kesalahan kemarin dengan harga yang sangat mahal,” kata Marquez dilansir dari Crash, Selasa (31/3/2026).

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

“Karena kemarin poinnya nol, tapi hari ini penalti itu - ketika Anda tersingkir di tengah grup, itu bagus untuk acara, tapi tidak untuk saya sendiri!," tambahnya.