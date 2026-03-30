HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Pantang Sombong meski Menggila di MotoGP 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:59 WIB
Marco Bezzecchi tak mau sombong usai mencatatkan kemenangan ketiga musim ini secara beruntun di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Instagram/@marcobez72)
AUSTIN – Marco Bezzecchi tak mau sombong usai mencatatkan kemenangan ketiga musim ini secara beruntun di MotoGP Amerika Serikat 2026. Pembalap tim Aprilia Racing itu mengaku melaju di batas aman pada balapan di Sirkuit COTA, Austin, Texas, Senin (30/3/2026) dini hari WIB.

Bezzecchi tengah panas di MotoGP 2026. Pria berpaspor Italia itu mencatatkan tiga kemenangan beruntun di tiga seri awal musim ini. Jika ditarik dari dua seri terakhir musim lalu, ia sudah menang lima kali berturutan!

1. Batasan

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bezzecchi mengatakan catatan itu bukan berarti performa tidak mungkin ditandingi pembalap lain. Ia mengatakan masih banyak kekurangan yang menjadi celah pembalap lainnya dapat lebih baik darinya.

“Kemarin (sprint MotoGP Amerika Serikat), Anda melihat batasan saya," kata Bezzecchi dilansir dari Crash, Senin (30/3/2026).

“Ketika Anda mencoba terlalu banyak, itu sudah sangat dekat dengan batas. Ada garis yang sangat tipis," tambah pria berusia 27 tahun itu.

 

