Marc Marquez Belum Menang di 3 Seri Awal, Adios Gelar Juara Dunia MotoGP 2026?

Marc Marquez belum meraih kemenangan di tiga seri awal MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MARC Marquez belum meraih kemenangan di tiga seri awal MotoGP 2026. Haruskah pembalap tim Ducati Lenovo itu mengucapkan selamat tinggal pada titel juara dunia musim ini?

Balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 berakhir pahit buat Marquez. Gagal menang di Sprint Race, ia pun tidak bisa naik podium pada lomba di Sirkuit COTA, Austin, Texas, Senin (30/3/2026) dini hari WIB.

1. Kontras dengan Musim Lalu

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Dengan demikian, Marquez masih belum meraih kemenangan di MotoGP 2026. Hal ini kontras dibandingkan pencapaiannya musim lalu dengan memenangi dua dari tiga seri awal.

Bahkan, dalam sepanjang kariernya, Marquez cuma sekali gagal memenangi satu pun balapan di tiga seri awal. Sejarah buruk itu tercipta pada MotoGP saat bersama Gresini Racing.

Di musim itu pula, Marquez gagal menjadi juara dunia. Bahkan, di MotoGP 2024 pula, The Baby Alien untuk pertama kalinya gagal naik podium sama sekali, catatan yang diulanginya musim ini.

Sejak promosi pada 2013, Marquez setidaknya mencatat satu kemenangan dari tiga seri awal. Pengecualian terjadi pada 2020, 2021, 2022, dan 2023, di mana sang pembalap dihantam cedera dan problem diplopia.