Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Vietnam International Challenge 2026, Richie Duta Richardo Berharap Bisa Susul Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |00:30 WIB
Tunggal putra Indonesia, Richie Duta Richardo. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANOI – Tunggal putra Indonesia, Richie Duta Richardo, sukses menapaki podium tertinggi di ajang Vietnam International Challenge 2026. Meski berhasil membawa pulang gelar juara, Richie menegaskan dirinya belum puas dan bertekad meningkatkan level permainannya demi menyusul jejak sang senior, Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah.

Richie Duta Richardo tampil dominan dalam laga final yang berlangsung di Hanoi, Minggu (29/3/2026) malam WIB. Pebulu tangkis berusia 18 tahun tersebut berhasil meredam perlawanan wakil Taiwan, Ju Sheng Cheng, melalui kemenangan meyakinkan dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-14.

Keberhasilan ini disambut dengan rasa syukur yang mendalam oleh Richie. Ia menjelaskan bahwa kemenangan manis tersebut diraih berkat strategi yang matang setelah mempelajari gaya permainan lawan dari pertemuan mereka sebelumnya di Indonesia International Challenge (IC) tahun lalu.

1. Strategi Matang

"Pastinya senang karena ini merupakan gelar juara pertama saya tahun ini. Dengan Ju-Sheng Cheng kami pernah bertemu di Indonesia IC I 2025 dan saya berhasil ambil kemenangan, jadi saya sudah tau pola mainnya dan apa saja yang perlu disiapkan jelang laga final tadi," kata Richie dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (30/3/2026).

Richie Duta Richardo. (Foto: PBSI)

Pemain kelahiran Tanjungpinang tersebut menyatakan bahwa gelar perdana di tahun 2026 ini dipersembahkan secara khusus untuk keluarganya. Tak lupa, Richie juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terus memberikan dukungan moril selama ia bertanding.

"Gelar ini saya persembahkan untuk keluarga, tim tunggal putra pratama dan orang-orang yang sudah memberikan dukungan kepada saya selama ini," ujar Richie dengan penuh rasa haru.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Kisah Pebulu Tangkis Jolin Angelia, Berkat Latihan Gila-gilaan Kini Resmi Dipanggil Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement