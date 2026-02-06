Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Richie Duta Richardo Pastikan Indonesia Lolos Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |22:07 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Richie Duta Richardo Pastikan Indonesia Lolos Semifinal!
Richie pastikan Indonesia lolos semifinal Badminton Asia Team Championship 2026. (Foto: X/@INABadminton)
RICHIE Duta Richardo membawa tim bulu tangkis putra Indonesia ke semifinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Kepastian itu didapat setelah Richie memenangkan game ketiga melawan Tanawat Yimjit.

Pertandingan itu berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) malam WIB. Kemenangan Richie membuat tim bulu tangkis putra Indonesia menyikat Thailand 3-2.

1. Laga Indonesia vs Thailand Berjalan Sengit

Sebelumnya, kejar-kejaran poin terjadi antara Indonesia dan Thailand. Tim bulu tangkis putra Indonesia unggul lebih dulu setelah Moh Zaki Ubaidillah mengatasi perlawanan Panitchaphon Teeraratsakul 21-13 dan 22-20.

Kemudian, kedudukan menjadi sama kuat ketika Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana kalah dari Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (21-14, 15-21, 17-21). Indonesia kembali unggul lewat tunggal putra Prahdiska Bagas Shujiwo.

Ia mengalahkan Puritat Arree dengan skor meyakinkan 21-7, 17-21, dan 21-18. Pada laga keempat, Indonesia dan Thailand kembali imbang usai Raymond Indra/Nikolaus Joaquin kalah dari Pharanyu Kaosamaang/Worrapol Thongsa-Nga (19-21, 18-21).

Richie kemudian menjadi penentu kemenangan tim bulu tangkis putra Indonesia atas Thailand. Ia sukses menyudahi perlawanan Tanawat Yimjit dalam dua gim langsung dengan skor 21-5 dan 21-17.

 

Halaman:
1 2
