Kisah Huang Hua, Legenda Bulu Tangkis China yang Pilih Menjadi WNI dan Menetap di Indonesia

KISAH Huang Hua, legenda bulu tangkis China yang memilih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menetap di Tanah Air menarik untuk dibahas. Ya, siapa sangka pebulu tangkis yang dikenal sebagai pesaing legenda Tanah Air, Susy Susanti itu justru memilih menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.

Huang Hua bukan pemain sembarangan. Di masa jayanya, ia adalah pilar utama tim China yang sukses merengkuh gelar juara Piala Uber 1990 dan 1992. Koleksi prestasinya pun mentereng, termasuk raihan medali perunggu di Asian Games 1990 serta Olimpiade Barcelona 1992.

1. Persaingan Sengit dengan Susy Susanti

Rivalitas antara Huang Hua dan Susy Susanti mulai membara sejak akhir dekade 1980-an. Dalam catatan sejarah, Huang Hua sempat beberapa kali memberikan kekalahan pahit bagi Susy, termasuk saat ia menundukkan jagoan Indonesia tersebut di final Indonesia Open 1989 dan Japan Open 1991.

Susy sendiri bahkan mengakui bahwa Huang Hua adalah salah satu lawan tersulit yang pernah ia hadapi, terutama saat pertemuan mereka di All England 1990. Namun, momen paling emosional bagi kedua pemain terjadi di semifinal Olimpiade Barcelona 1992.

Kala itu, Susy Susanti tampil luar biasa dan berhasil membalas kekalahan-kekalahan sebelumnya dengan skor telak 11-4 dan 11-1. Kemenangan atas Huang Hua inilah yang menjadi pintu gerbang bagi Susy untuk meraih medali emas pertama bagi Indonesia setelah menumbangkan Bang Soo-hyun di partai final.

Huang Hua dan suami Tjandra Budi Dharmawan

2. Cinta yang Membawa ke Klaten

Setahun usai kekalahan di Barcelona, jalan hidup Huang Hua berubah drastis. Ia memutuskan untuk gantung raket dan menikah dengan seorang pria asal Indonesia, Tjandra Budi Dharmawan. Keputusan besar ini membawanya pindah ke Indonesia dan menetap di Klaten, Jawa Tengah.

Kini, di usianya yang menginjak 56 tahun, Huang Hua telah resmi menyandang status WNI dan menjalani hari-harinya sebagai ibu dari Michael Tjandra. Meski dahulu berduel habis-habisan di lapangan, hubungan Huang Hua dan Susy Susanti justru mencair menjadi persahabatan yang indah.