HOME SPORTS MOTOGP

Finis Kelima di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Bayar Mahal Kesalahan saat Sprint Race

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |07:41 WIB
Finis Kelima di MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Bayar Mahal Kesalahan saat Sprint Race
Marc Marquez harus membayar mahal kesalahan saat Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
AUSTIN – Marc Marquez harus puas finis kelima pada MotoGP Amerika Serikat 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku telah membayar kesalahan di Sprint Race dengan sangat mahal.

Balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 itu berlangsung Senin (30/3/2026) dini hari WIB di Sirkuit COTA, Austin, Texas. Marco Bezzecchi jadi pemenang usai tampil dominan selama 20 putaran.

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Kemenangan itu terasa manis lantaran Bezzecchi harus memulai lomba dari posisi empat. Ia dihukum penalti turun dua posisi usai dinilai mengganggu Marquez di sesi kualifikasi.

1. Penalti

Sedangkan, Marquez juga menerima hukuman. Ia didakwa bersalah setelah menyeret Fabio Di Giannantonio hingga terjatuh saat Sprint Race. Pria asal Spanyol itu dijatuhi sanksi long lap penalty.

Akibatnya, Marquez terlempar ke urutan 11 di lap ketiga usai menjalani hukuman. Ia sebelumnya turun ke posisi tujuh setelah melakukan kesalahan saat start dan disalip di tikungan satu.

Marquez lalu menghabiskan sebagian besar balapannya untuk mengejar ketertinggalan. Setelah berjuang keras, pembalap berusia 33 tahun tersebut harus puas finis di posisi lima dan membawa pulang 11 poin.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/38/3209471/simak_klasemen_motogp_2026_kelar_gp_amerika_serikat-ojcG_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Kelar GP Amerika Serikat: Marc Marquez Naik 1 Posisi, Marco Bezzecchi Balik ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209386/jorge_martin-p8IC_large.jpg
Rajai Sprint Race COTA, Jorge Martin Makin Pede Tatap Balapan Utama MotoGP Amerika Serikat 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209369/marc_marquez-Gzt3_large.jpg
Tabrak Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez Pasrah Dijatuhi Hukuman di MotoGP Amerika Serikat 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209362/marc_marquez-wdQa_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Marc Marquez Mampu Bersinar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209351/marc_marquez-r2Wh_large.jpg
Gara-gara Insiden di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Terjerat Long Lap Penalty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/38/3209340/jorge_martin-NkuE_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Kudeta Puncak Klasemen!
