Tanpa Penalti, Marc Marquez Tetap Ragu Bisa Naik Podium di MotoGP Amerikat Serikat 2026

Marc Marquez ragu bisa naik podium meski terbebas dari penalti di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

AUSTIN – Marc Marquez membuat pengakuan mengejutkan usai finis kelima di MotoGP Amerika Serikat 2026. Pembalap tim Ducati Lenovo itu tetap ragu bisa naik podium meski bebas dari hukuman penalti.

Balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 itu berlangsung Senin (30/3/2026) dini hari WIB di Sirkuit COTA, Austin, Texas. Marco Bezzecchi jadi pemenang usai tampil dominan selama 20 putaran.

Start balapan MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Kemenangan itu terasa manis lantaran Bezzecchi harus memulai lomba dari posisi empat. Ia dihukum penalti turun dua posisi usai dinilai mengganggu Marquez di sesi kualifikasi.

1. Penalti

Sedangkan, Marquez juga menerima hukuman. Ia didakwa bersalah setelah menyeret Fabio Di Giannantonio hingga terjatuh saat Sprint Race. Pria asal Spanyol itu dijatuhi sanksi long lap penalty.

Akibatnya, Marquez terlempar ke urutan 11 di lap ketiga usai menjalani hukuman. Ia sebelumnya turun ke posisi tujuh setelah melakukan kesalahan saat start dan disalip di tikungan satu.

Marquez lalu menghabiskan sebagian besar balapannya untuk mengejar ketertinggalan. Setelah berjuang keras, pembalap berusia 33 tahun tersebut harus puas finis di posisi lima dan membawa pulang 11 poin.