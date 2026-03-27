HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 Malam Ini: Marc Marquez Asapi Para Rival?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |08:38 WIB
Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 Malam Ini: Marc Marquez Asapi Para Rival?
Simak jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 malam ini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
AUSTIN – Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 malam ini hingga dini hari nanti sudah diketahui. Akankah Marc Marquez langsung mengasapi para rival?

MotoGP 2026 memasuki seri ketiga. Balapan bertajuk MotoGP Amerika Serikat 2026 tersebut dihelat di Sirkuit COTA, Austin, Texas, pada Jumat 27 Maret hingga Senin 30 Maret dini hari WIB.

1. Ulangi MotoGP 2017

Start balapan MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Di dua seri awal, Marquez belum mampu meraih kemenangan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu gagal finis di Thailand dan harus puas finis urutan empat di seri Brasil pekan lalu.

Namun, Marquez masih mempertahankan tren positif di Sprint Race. Rider berkebangsaan Spanyol tersebut mampu jadi runner up di Thailand dan memenangi balapan pendek di Brasil.

Hal serupa pernah dirasakan Marquez pada MotoGP 2017. Ia gagal memenangi dua seri awal musim itu tapi mulai merasakan kemenangan di balapan ketiga yang digelar di Amerika Serikat!

Catatan Marquez memang sangat apik di Sirkuit COTA. Ia mampu memenangi tujuh balapan di sana pada kurun 2013-2019 dan 2021-2025. Namun, The Baby Alien sudah tidak menang pada empat balapan terkini di sana.

 

Berita Terkait
