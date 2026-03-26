HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Racing Dominasi 2 Race Awal MotoGP 2026, Max Biaggi: Marc Marquez Tetap Favorit Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |13:34 WIB
Marc Marquez tetap favorit juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
TIM pabrikan Italia, Aprilia Racing, tampil moncer di dua race awal MotoGP 2026. Meski demikian, Max Biaggi menyatakan Ducati dan Marc Marquez tetap menjadi favorit juara musim ini. 

1. Performa Impresif Aprilia Racing di Awal MotoGP 2026

Aprilia Racing tampil bersinar di dua seri balapan awal MotoGP 2026. Pembalap andalan mereka, Marco Bezzecchi, sukses merebut podium tertinggi di seri Thailand dan Brasil. Bahkan di seri Brasil, mereka meraih podium ganda dengan Jorge Martin finis di posisi dua.

Marco Bezzecchi calon juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/marcobez72)
Rentetan hasil manis pada dua seri balapan awal membuat Aprilia Racing merajai papan klasemen sementara, baik di klasemen pembalap maupun konstruktor. Marco Bezzecchi duduk di peringkat pertama dengan 56 poin, sementara di klasemen konstruktor mereka memimpin dengan 64 poin, unggul jauh atas Ducati yang mengemas 47 poin. 

Walau mencatat hasil positif, Max Biaggi ragu Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing bisa merebut gelar juara MotoGP 2026. Legenda hidup MotoGP itu tetap menjadikan Ducati dan Marc Marquez sebagai favorit musim ini. Ia mengatakan pertarungan sesungguhnya baru akan terlihat pada seri balapan Eropa. 

“Ducati dan Márquez adalah juara, jadi mereka tetap favorit. Mengalahkan Marc itu sulit, apalagi jika ia punya motor terbaik,” kata Max Biaggi, Okezone mengutip dari Motosan, Kamis (26/3/2026). 

“Sekarang Bezzecchi memang melakukannya, tapi kita perlu melihat apakah Marc sedang mengalami kesulitan yang tidak terlihat. Nilai sebenarnya baru terlihat sejak GP Eropa pertama di Jerez,” sambung Max Biaggi.

 

Dominasi Marc Marquez Tertutupi Duo Aprilia Racing di MotoGP 2026, Max Biaggi: Saya Terkejut!
