Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenang Seri Prancis?

LE MANS – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Minggu (10/5/2026), sudah diketahui. Marc Marquez dipastikan absen pada balapan utama di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis!

MotoGP Prancis 2026 sudah memasuki hari ketiga. Seperti biasa, balapan akan digelar pada pukul 19.00 WIB sebanyak 27 putaran.

1. Marc Marquez Absen

Francesco Bagnaia akan memulai dari posisi terdepan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu bakal berjuang sendirian tanpa sang rekan setim yang dipastikan absen.

Ya, Marquez memutuskan mundur dari balapan utama. Pembalap berusia 33 tahun itu mengalami kecelakaan parah pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung Sabtu 9 Mei malam WIB.

Marquez menderita cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya akibat kecelakaan itu. Sang pembalap bakal langsung pulang ke Madrid, Spanyol, guna menjalani operasi bedah.

Absennya Marquez justru akan bikin balapan makin sulit prediksi. Apalagi, kabarnya prakiraan cuaca menyebut akan turun hujan. Musim lalu, faktor ini memunculkan kejutan.