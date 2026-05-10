Hasil Warm-up MotoGP Prancis 2026: Marc Marquez Absen, Jorge Martin Jadi yang Tercepat

LE MANS – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin menunjukkan taringnya dengan memimpin sesi pemanasan (warm-up) MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada Minggu (10/5/2026) sore WIB. Meskipun berhasil menjadi yang tercepat, pembalap pabrikan Aprilia tersebut sempat mengalami insiden kecil yang memalukan di pengujung sesi singkat berdurasi 10 menit tersebut.

Kondisi langit Le Mans yang mendung dan suhu dingin memaksa para pembalap melakukan simulasi pergantian motor (bike swap). Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika balapan nanti berlangsung dalam kondisi flag-to-flag akibat ancaman hujan.

1. Insiden Lucu Jorge Martin

Keseriusan Jorge Martin dalam berlatih simulasi justru berakhir dengan jatuhnya motor RS-GP miliknya. Saat Martin melompat dari motor pertama, mekaniknya tidak sempat menangkap kuda besi tersebut hingga terjatuh.

Meski demikian, Martin tetap kuat di puncak tabel waktu, diikuti oleh Alex Marquez dari Gresini Ducati dan Raul Fernandez di posisi ketiga.

Sesi ini juga menjadi panggung bagi rookie Diogo Moreira yang secara mengejutkan menempati urutan keempat. Sementara itu, Jonas Folger yang kembali ke lintasan Grand Prix untuk menggantikan Maverick Vinales (pasca operasi bahu), tampak masih beradaptasi dan harus puas mengakhiri sesi di posisi buncit.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

2. Marc Marquez Menepi Akibat Cedera Serius

Awan mendung tidak hanya menyelimuti langit Le Mans, tetapi juga kubu sang juara bertahan, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol tersebut dinyatakan tidak bugar (unfit) untuk mengikuti balapan hari ini setelah mengalami kecelakaan hebat (highside) pada sesi Sprint Race kemarin.