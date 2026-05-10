Marc Marquez Malah Santai Usai Kecelakaan Fatal di Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Kenapa?

LE MANS – Marc Marquez mengaku santai saja menyikapi kecelakaan fatalnya di MotoGP Prancis 2026. Padahal, ia harus menderita cedera patah tulang metatarsal dan absen di balapan utama!

Marquez terjatuh dari motornya di sektor terakhir Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Sabtu 9 Mei 2026 malam WIB. Ia sempat menapakkan kaki di trek sebelum terlempar dan mencium gravel.

Akibatnya, Marquez harus menjalani operasi sehingga absen dari balapan utama di Prancis dan seri balapan Catalunya. Tapi, ia justru bersikap santai.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku sudah dijadwalkan untuk operasi bahu setelah seri balapan di Catalunya pekan depan. Kini, tindakan juga akan dilakukan untuk kaki kanannya.

"Itulah salah satu alasan mengapa saya bersikap santai. Saya tahu saya bisa jatuh kapan saja. Saya sudah dijadwalkan menjalani operasi setelah Catalunya, pada bahu kanan saya," ungkap Marquez dikutip dari Crash, Minggu (10/5/2026).

"Itulah yang menyebabkan saya membuat kesalahan, tidak konsisten, dan mengalami kecelakaan yang tak terduga. Itulah mengapa saya begitu tenang. Kami akan melakukannya sekaligus," tambah lelaki berusia 33 tahun itu.