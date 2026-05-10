HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang Dramatis, Francesco Bagnaia Tersungkur!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |20:00 WIB
Hasil Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang Dramatis, Francesco Bagnaia Tersungkur!
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
LE MANS – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin mencatatkan sejarah baru dalam kariernya dengan memenangi MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5/2026) malam WIB. Kemenangan ini terasa sangat spesial karena menjadi podium kemenangan pertama Martinator –julukan Martin– bersama Aprilia semenjak bergabung pada musim 2025.

Sementara itu, nasib sial menimpa tim Ducati Lenovo. Setelah Marc Marquez tak bisa ikut balapan utama karena kecelakaan di sprint race, Francesco Bagnaia juga gagal finis karena mengalami insiden saat balapan.

Jalannya Balapan

Balapan berlangsung penuh drama sejak awal, di mana Alex Marquez harus terjatuh lebih dini di tikungan ketiga pada lap pembuka. Sementara itu, Marco Bezzecchi sempat menguasai jalannya balapan selama belasan lap sebelum drama besar menimpa Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi sejatinya tampil sangat solid sejak lampu hijau menyala. Memulai dari posisi terdepan, ia terus menjaga jarak dari kejaran Pedro Acosta dan Francesco Bagnaia. Bagnaia sendiri sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan merangkak naik ke posisi kedua pada lap ketujuh setelah melewati Acosta.

Namun, nasib sial menghampiri Bagnaia di lap ke-17. Saat berada di bawah tekanan hebat dari Acosta, Bagnaia kehilangan kendali motornya dan terjatuh di tikungan ketiga.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Insiden ini menjadi titik balik bagi Jorge Martin. Meski sempat melorot ke posisi ketujuh di awal laga, Martin menunjukkan kecepatan yang luar biasa.

Setelah Bagnaia tersungkur, Martin yang berada di posisi kedua mulai memangkas jarak 1,6 detik dari Bezzecchi dengan catatan waktu yang jauh lebih cepat di setiap lapnya.

 

