Penyebab Marc Marquez Kecelakaan Parah hingga Absen di MotoGP Prancis 2026

Penyebab Marc Marquez kecelakaan parah hingga absen di MotoGP Prancis 2026 dibongkar sendiri olehnya (Foto: Instagram/@ducaticorse)

LE MANS – Penyebab Marc Marquez kecelakaan parah hingga absen di MotoGP Prancis 2026 dibongkar sendiri olehnya. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut menyatakan, semua berhubungan dengan bahu kanannya.

Nasib sial dialami Marquez pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Sabtu 9 Mei malam WIB. Rider tim berpaspor Spanyol itu terjatuh di sektor terakhir Sirkuit Bugatti, Le Mans.

1. Terlempar

Motor Ducati Desmosedici GP26 yang dikendarainya bergoyang parah. Marquez terguncang di motor, sementara kakinya sempat menapak aspal, sebelum kemudian terlempar dan mencium gravel.

Akibatnya, kaki kanan Marquez mengalami patah tulang metatarsal. Ia harus terbang ke Madrid, Spanyol, guna menjalani operasi dan dipastikan absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026.

2. Sekrup Rusak

Tak hanya itu, Marquez juga bakalan menepi dari MotoGP Catalunya 2026 yang akan digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pekan depan. Padahal, ia sudah punya jadwal operasi.

Marquez mengakui melakukan kesalahan sebelum terjatuh di Sirkuit Bugatti. Menurutnya, hal itu ada hubungan dengan sekrup yang ditanam di bahunya yang ternyata menyentuh saraf.