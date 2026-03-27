Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Amerika Serikat 2026 di Vision+: Marc Marquez Incar Kemenangan!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |16:59 WIB
Simak jadwal dan link live streaming MotoGP Amerika Serikat 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, kembali menghadirkan seri menarik pada akhir pekan ini melalui MotoGP Amerika 2026. Balapan bertajuk Red Bull Grand Prix of the Americas tersebut akan berlangsung pada 27–29 Maret 2026 dan dapat disaksikan live streaming di VISION+. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Seri Red Bull Grand Prix of the Americas pada ajang MotoGP 2026 diprediksi menjadi momentum penting bagi Marc Márquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Hingga dua seri awal musim ini, pembalap dari Ducati Lenovo Team tersebut belum berhasil meraih kemenangan, sehingga balapan di Amerika menjadi peluang besar untuk bangkit.

Marc Marquez vs Fabio Di Giannantonio di MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Lintasan COTA bahkan sering disebut sebagai salah satu “wilayah kekuasaan” Márquez dalam kalender MotoGP. Sejak pertama kali tampil di kelas utama, pembalap asal Spanyol itu kerap tampil dominan di sirkuit ini berkat gaya balap agresif dan kemampuannya menaklukkan tikungan teknis yang menjadi karakter khas COTA.

Meski begitu, Márquez secara jujur mengakui masih ada satu aspek yang perlu diperbaiki dari performanya musim ini. Patut dinanti seperti apa performanya di COTA kali ini.

Jadwal MotoGP Amerika 2026

Jumat, 27 Maret 2026

20:55 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Free Practice 1

Sabtu, 28 Maret 2026

01:10 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Practice

20:35 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Free Practice 2 / Qualifying

Minggu, 29 Maret 2026

00:40 WIB |MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Warm Up

23:45 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Race

 

Berita Terkait
Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 Malam Ini: Marc Marquez Asapi Para Rival?
Terungkap, Fabio Di Giannantonio Bongkar Kekuatan Utama Aprilia hingga Ducati Kesulitan di MotoGP 2026
Aprilia Racing Dominasi 2 Race Awal MotoGP 2026, Max Biaggi: Marc Marquez Tetap Favorit Juara
Dominasi Marc Marquez Tertutupi Duo Aprilia Racing di MotoGP 2026, Max Biaggi: Saya Terkejut!
Jorge Martin Naik Podium di MotoGP Brasil 2026, Aprilia Racing Malah Pusing!
Luca Cadalora Tahu Penyebab Marc Marquez Belum Menang di 2 Seri MotoGP 2026
