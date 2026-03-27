JAKARTA – Ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, kembali menghadirkan seri menarik pada akhir pekan ini melalui MotoGP Amerika 2026. Balapan bertajuk Red Bull Grand Prix of the Americas tersebut akan berlangsung pada 27–29 Maret 2026 dan dapat disaksikan live streaming di VISION+.
Seri Red Bull Grand Prix of the Americas pada ajang MotoGP 2026 diprediksi menjadi momentum penting bagi Marc Márquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Hingga dua seri awal musim ini, pembalap dari Ducati Lenovo Team tersebut belum berhasil meraih kemenangan, sehingga balapan di Amerika menjadi peluang besar untuk bangkit.
Lintasan COTA bahkan sering disebut sebagai salah satu “wilayah kekuasaan” Márquez dalam kalender MotoGP. Sejak pertama kali tampil di kelas utama, pembalap asal Spanyol itu kerap tampil dominan di sirkuit ini berkat gaya balap agresif dan kemampuannya menaklukkan tikungan teknis yang menjadi karakter khas COTA.
Meski begitu, Márquez secara jujur mengakui masih ada satu aspek yang perlu diperbaiki dari performanya musim ini. Patut dinanti seperti apa performanya di COTA kali ini.
Jadwal MotoGP Amerika 2026
Jumat, 27 Maret 2026
20:55 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Free Practice 1
Sabtu, 28 Maret 2026
01:10 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Practice
20:35 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Free Practice 2 / Qualifying
Minggu, 29 Maret 2026
00:40 WIB |MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Warm Up
23:45 WIB | MotoGP 2026: Red Bull Grand Prix of The U.S – Race