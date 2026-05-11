Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Profil Hyundai Hillstate, Klub Baru Pevoli Cantik Megawati Hangestri Pemegang 3 Gelar Liga Top Korea

Dian AF , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |20:20 WIB
Profil Hyundai Hillstate, Klub Baru Pevoli Cantik Megawati Hangestri Pemegang 3 Gelar Liga Top Korea
Megawati Hangestri Pertiwi resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
A
A
A

KABAR baik datang dari pevoli cantik kebanggaan Indonesia Megawati Hangestri yang resmi bergabung dengan klub top Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan klub lewat akun media sosialnya pada Senin (11/5/2026) . Selamat datang, Mega! Kami menyambutmu dengan sepenuh hati,” lanjut keterangan resmi itu.  

Bagi Megatron, ini bukan sekadar perpindahan klub biasa. Ini adalah babak baru dalam karier internasionalnya, bergabung dengan salah satu klub paling bersejarah di V-League, pemegang tiga gelar juara liga Korea.

Megawati Hangestri
Megawati Hangestri Portrait

Hyundai Hillstate antusias dengan kedatangan "Megatron" yang merupakan investasi besar untuk kembali merebut juara yang sudah dua musim beruntun lepas dari genggaman mereka.

Lantas, seperti apa profil lengkap Hyundai Hillstate, klub baru Megawati Hangestri ini? Simak ulasan lengkapnya berikut.

1. Profil Singkat Hyundai Hillstate

Hyundai E&C Hillstate adalah klub bola voli putri profesional yang berbasis di Suwon, Korea Selatan. Didirikan dan didukung oleh perusahaan konstruksi raksasa Hyundai Engineering & Construction, klub ini telah lama menjadi salah satu kekuatan utama di Liga Voli Korea (V-League).

Hillstate merupakan pemegang tiga gelar juara V-League, dengan titel terakhir diraih pada musim 2023/2024 — bertepatan dengan musim debut Megawati di Korea bersama Red Sparks. Tradisi juara inilah yang membuat Hillstate selalu menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan setiap musimnya.

Namun dua musim terakhir, Hillstate belum berhasil mempertahankan dominasinya. Pada musim 2025/2026, mereka hanya mampu finis di posisi ketiga dan terhenti di babak semifinal playoff. 

Kegagalan beruntun inilah yang mendorong manajemen klub untuk melakukan perombakan besar-besaran di skuad mereka, termasuk mendatangkan Megawati sebagai senjata utama lini serang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217750/berikut_empat_klub_top_luar_negeri_yang_pernah_dibela_megawati_hangestri-5Fdw_large.jpg
4 Klub Top Luar Negeri yang Pernah Dibela Megawati Hangestri, Nomor 1 Juara Domestik 3 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217706/megawati_hangestri_pertiwi_resmi_bergabung_dengan_hyundai_hillstate-nuYV_large.jpg
Breaking News! Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3216908/jakarta_bhayangkara_presisi_mengincar_gelar_juara_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-I9H1_large.jpg
Jakarta Bhayangkara Bidik Gelar Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/43/3216881/nama_megawati_hangestri_pertiwi_sempat_hilang_timbul_di_skuad_hyundai_hillstate-TIwS_large.jpg
Sempat Menghilang, Nama Megawati Hangestri Nongol di Skuad Hyundai Hillstate!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/43/3216276/berikut_empat_bidadari_cantik_pengganti_megawati_hangestri_di_timnas_voli_indonesia-60vZ_large.jpg
4 Bidadari Cantik Pengganti Megawati Hangestri di Timnas Voli Indonesia 2026, Nomor 1 Calon Andalan Masa Depan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/43/3215891/simak_kisah_pevoli_supercantik_shella_bernadetha_yang_tidak_dipanggil_ke_timnas_voli_putri_indonesia-d5fK_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Shella Bernadetha, Ratu Tiktok Middle Blocker yang Tak Dipanggil Timnas Voli Putri Indonesia 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement