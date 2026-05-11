Profil Hyundai Hillstate, Klub Baru Pevoli Cantik Megawati Hangestri Pemegang 3 Gelar Liga Top Korea

KABAR baik datang dari pevoli cantik kebanggaan Indonesia Megawati Hangestri yang resmi bergabung dengan klub top Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Pengumuman tersebut disampaikan klub lewat akun media sosialnya pada Senin (11/5/2026) . Selamat datang, Mega! Kami menyambutmu dengan sepenuh hati,” lanjut keterangan resmi itu.

Bagi Megatron, ini bukan sekadar perpindahan klub biasa. Ini adalah babak baru dalam karier internasionalnya, bergabung dengan salah satu klub paling bersejarah di V-League, pemegang tiga gelar juara liga Korea.

Hyundai Hillstate antusias dengan kedatangan "Megatron" yang merupakan investasi besar untuk kembali merebut juara yang sudah dua musim beruntun lepas dari genggaman mereka.

1. Profil Singkat Hyundai Hillstate

Hyundai E&C Hillstate adalah klub bola voli putri profesional yang berbasis di Suwon, Korea Selatan. Didirikan dan didukung oleh perusahaan konstruksi raksasa Hyundai Engineering & Construction, klub ini telah lama menjadi salah satu kekuatan utama di Liga Voli Korea (V-League).

Hillstate merupakan pemegang tiga gelar juara V-League, dengan titel terakhir diraih pada musim 2023/2024 — bertepatan dengan musim debut Megawati di Korea bersama Red Sparks. Tradisi juara inilah yang membuat Hillstate selalu menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan setiap musimnya.

Namun dua musim terakhir, Hillstate belum berhasil mempertahankan dominasinya. Pada musim 2025/2026, mereka hanya mampu finis di posisi ketiga dan terhenti di babak semifinal playoff.

Kegagalan beruntun inilah yang mendorong manajemen klub untuk melakukan perombakan besar-besaran di skuad mereka, termasuk mendatangkan Megawati sebagai senjata utama lini serang.