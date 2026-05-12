Marco Bezzecchi Sampaikan Simpati untuk Marc Marquez yang Cedera Usai MotoGP Prancis 2026

LE MANS – Cedera Marc Marquez saat Sprint Race MotoGP Prancis 2026 sedikit menutupi apa yang terjadi akhir pekan lalu. Marco Bezzecchi pun menyampaikan simpati mendalam kepada rivalnya itu.

Marquez absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 10 Mei malam WIB. Sebab, ia mengalami kecelakaan parah pada Sprint Race yang digelar sehari sebelumnya.

Akibatnya, Marquez menderita patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia dan tim lantas memutuskan untuk mundur dari seri kelima MotoGP 2026.

Bahkan, Marquez akan absen pada balapan berikutnya yakni MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan ini. Bisa dibilang, peluangnya mempertahankan gelar juara dunia akan semakin berat!

Bezzecchi sungguh menyayangkan cedera yang dialami Marquez pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026. Ia mengaku tidak ada perasaan yang bagus saat melihat seseorang mengalami kecelakaan fatal.

“Pertama-tama, sangat disayangkan melihat Marc cedera. Dia mengalami kecelakaan yang buruk, dan itu tidak pernah bagus untuk dilihat,” tegas Bezzecchi, dinukil dari Motosan, Selasa (12/5/2026).