Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Bahagia Jorge Martin Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Selama 588 Hari

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:28 WIB
Kisah Bahagia Jorge Martin Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Selama 588 Hari
Jorge Martin finis sebagai kampiun MotoGP Prancis 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, kembali meraih kemenangan di ajang MotoGP setelah 588 hari. Jorge Martin mengakui kemenangan ini penuh makna untuknya.

1. Jorge Martin Mulai Bangkit di MotoGP 2026

Jorge Martin memenangkan balapan utama di MotoGP Prancis 2026. Pembalap asal Spanyol itu tampil apik sepanjang balapan, dan akhirnya memastikan kemenangan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 10 Mei 2026.

Jorge Martin memenangkan MotoGP Prancis 2026.
Jorge Martin memenangkan MotoGP Prancis 2026.

Sebelum meraih kemenangan di balapan utama, The Martinator -julukan Jorge Martin- juga berhasil mengunci podium pertama pada balapan sprint race. Dua hasil manis ini menandakan kebangkitan juara MotoGP 2024 tersebut.

Podium pertama juga menyudahi 588 hari Jorge Martin tanpa kemenangan di balapan utama. Kemenangan terakhir Jorge Martin sebelum di Prancis adalah saat naik podium pertama di Sirkuit Mandalika, Indonesia pada September 2024.

Kala itu, Jorge Martin masih berstatus sebagai pembalap Pramac Ducati. Namun, kini semua sudah berubah. Jorge Martin yang sempat absen panjang pada 2025 sudah menunjukkan kebangkitannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217608/aprilia_dominasi_podium_motogp_prancis_2026-giQJ_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar MotoGP Prancis 2026: Marc Marquez Terpental dari 5 Besar, Duo Aprilia Dominasi Papan Atas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217593/jorge_martin-4ogb_large.jpg
Hasil Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang Dramatis, Francesco Bagnaia Tersungkur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217554/jorge_martin-gOuU_large.jpg
Hasil Warm-up MotoGP Prancis 2026: Marc Marquez Absen, Jorge Martin Jadi yang Tercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217527/marc_marquez_malah_santai_saja_usai_kecelakaan_fatal_di_sprint_race_motogp_prancis_2026-tVWO_large.jpg
Marc Marquez Malah Santai Usai Kecelakaan Fatal di Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217492/penyebab_marc_marquez_kecelakaan_parah_hingga_absen_di_motogp_prancis_2026_dibongkar_sendiri_olehnya-milf_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Kecelakaan Parah hingga Absen di MotoGP Prancis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/38/3217480/simak_jadwal_race_motogp_prancis_2026_hari_ini-mfZe_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Absen, Siapa Pemenang Seri Prancis?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement