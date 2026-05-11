Kisah Bahagia Jorge Martin Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Selama 588 Hari

PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, kembali meraih kemenangan di ajang MotoGP setelah 588 hari. Jorge Martin mengakui kemenangan ini penuh makna untuknya.

1. Jorge Martin Mulai Bangkit di MotoGP 2026

Jorge Martin memenangkan balapan utama di MotoGP Prancis 2026. Pembalap asal Spanyol itu tampil apik sepanjang balapan, dan akhirnya memastikan kemenangan di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada Minggu 10 Mei 2026.

Sebelum meraih kemenangan di balapan utama, The Martinator -julukan Jorge Martin- juga berhasil mengunci podium pertama pada balapan sprint race. Dua hasil manis ini menandakan kebangkitan juara MotoGP 2024 tersebut.

Podium pertama juga menyudahi 588 hari Jorge Martin tanpa kemenangan di balapan utama. Kemenangan terakhir Jorge Martin sebelum di Prancis adalah saat naik podium pertama di Sirkuit Mandalika, Indonesia pada September 2024.

Kala itu, Jorge Martin masih berstatus sebagai pembalap Pramac Ducati. Namun, kini semua sudah berubah. Jorge Martin yang sempat absen panjang pada 2025 sudah menunjukkan kebangkitannya.