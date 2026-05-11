HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap Kabar Terkini Usai Jalani 2 Operasi Bedah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |19:17 WIB
Marc Marquez mengungkap kabar terkininya usai jalani dua operasi bedah (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MADRID – Marc Marquez mengungkap kabar terkini usai menjalani dua operasi bedah. Pembalap tim Ducati Lenovo itu tidak lupa mengucapkan terima kasih atas pesan dukungan yang diterimanya.

Marquez absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 10 Mei malam WIB. Sebab, ia mengalami kecelakaan parah pada Sprint Race yang digelar sehari sebelumnya.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026
Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026

Akibatnya, Marquez menderita patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia dan tim lantas memutuskan untuk mundur dari seri kelima MotoGP 2026 guna menjalani operasi bedah pada Minggu sore waktu Madrid, Spanyol.

1. Kabar Terbaru

Ternyata, jauh sebelum kecelakaan itu, Marquez sudah memutuskan akan menjalani operasi lain di bahunya. Awalnya, tindakan itu akan dilakukan usai MotoGP Catalunya 2026 pekan ini. Tapi, jadwal dipercepat.

Sehari setelah operasi, Marquez mengunggah foto di media sosialnya. Ia memastikan seluruh prosedur berjalan dengan lancar. Kini, sang pembalap fokus untuk pemulihan.

“Operasinya sukses. Saya bersyukur untuk semua pesan baik dan pesan dukungan dari kalian. Ucapan terima kasih spesial untuk tim medis atas pekerjaan luar biasa mereka,” tulis Marquez di akun Instagram @marcmarquez93, dikutip Senin (11/5/2026).

 

