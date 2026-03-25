Kisah Ganda Campuran Dadakan asal China Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Sukses Jadi Penguasa Ranking BWF Nomor 1 Dunia

KISAH ganda campuran dadakan asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, sukses menjadi penguasa ranking BWF nomor 1 dunia akan diulas Okezone. Zheng Siwei dipasangkan dengan banyak pemain di nomor ganda campuran.

Salah satu pasangan Zheng Siwei adalah Chen Qingchen. Pasangan ini pernah keluar sebagai juara Kejuaraan Asia Junior 2015. Menghadapi jagoan Korea Selatan Choi Jong-woo/Kim Hye-jeong di partai puncak, Zheng Siwei/Chen Qingchen menang 21-8 dan 21-12.

1. Dipisah karena Inkonsisten

Pasangan Zheng Siwei/Chen Qingchen terus dipertahankan Federasi Bulu Tangkis China hingga mereka bermain di level senior. Pasangan ini lolos ke final BWF World Championships 2017. Sayangnya di partai puncak, pasangan ini dikalahkan jagoan ganda campuran Indonesia saat itu, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dengan skor 21-15, 16-21 dan 15-21.

Zheng Siwei/Huang Yaqiong sukses besar di nomor ganda campuran.

Dua bulan setelah kalah di final BWF World Championships 2017, Zheng Siwei/Chen Qingchen dipecah. Zheng Siwei kemudian dipasangkan dengan pebulu tangkis cantik yang kala itu berusia 23 tahun, Huang Yaqiong.

2. Prestasi Besar Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Zheng Siwei/Huang Yaqiong mencatatkan prestasi luar biasa di dunia tepok bulu profesional. Di ajang BWF World Tour, pasangan ini memenangkan 33 gelar, termasuk ajang-ajang bergengsi seperti Indonesia Open dan All England.

Mereka juga memenangkan dua medali emas Asian Games (2018 dan 2022) dan Kejuaraan Asia Bulu Tangkis 2022. Zheng Siwei/Huang Yaqiong menamatkan bulu tangkis setelah meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.