Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Kecelakaan Parah

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |20:37 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Kecelakaan Parah
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

LE MANS – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, sukses mengunci podium tertinggi pada sesi sprint race MotoGP Prancis 2026. Rider berjuluk Martinator tersebut tampil tanpa celah sejak awal balapan untuk memastikan kemenangan penting di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5/2026) malam WIB.

Martin keluar sebagai pemenang setelah melewati garis finis pertama, diikuti oleh Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Marco Bezzecchi yang melengkapi podium ketiga. Sementara itu Marc Marquez mengalami kecelakaan parah di lap terakhir, membuatnya kehilangan poin.

1. Aksi Kilat Martinator sejak Start

Jorge Martin mengawali balapan dengan sangat impresif. Meski memulai dari grid kedelapan, Martin mampu melakukan akselerasi kilat dan langsung menyodok ke posisi pertama sesaat setelah bendera start dikibarkan.

Martin berhasil melakukan manuver apik untuk menyalip duo Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang sebelumnya menempati posisi terdepan. Situasi persaingan terus bergerak dinamis hingga lap kelima, namun Martin tetap kokoh mempertahankan kepemimpinannya.

Di sisi lain, Marc Marquez justru mengalami kesulitan dan terlempar ke posisi ketujuh dalam balapan bertempo cepat tersebut. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang sempat keluar dari zona lima besar perlahan mampu bangkit dan kembali merebut posisi kedua.

Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)
Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)

Pebalap berpaspor Italia itu terus berupaya menempel ketat posisi Martin di depan. Namun, di barisan belakang, beberapa pebalap seperti Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) gagal menyelesaikan balapan akibat mengalami insiden kecelakaan.

2. Drama Lap Terakhir

Hingga memasuki lap kedelapan, posisi Martin masih belum tergoyahkan oleh para pesaingnya. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, menguntit di posisi ketiga dan terus memberikan tekanan kepada Bagnaia yang berada tepat di depannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/38/3217409/marc_marquez_bersama_francesco_bagnaia-RQVr_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2026: Francesco Bagnaia Rebut Pole Position Perdana, Marc Marquez Menggila dari Q1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/38/3217393/fabio_quartararo-wTcD_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Prancis 2026: Fabio Quartararo Berjaya, Marc Marquez Alami Kesialan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/38/3217372/motogp_prancis_2026-rijB_large.jpg
Jadwal dan Link Streaming MotoGP Prancis 2026, Live di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/38/3217327/marc_marquez-uNQL_large.jpg
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Siap Menggila di Sprint Race MotoGP Prancis 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/38/3217155/francesco_bagnaia_mengakui_marc_marquez_juga_kesulitan_musim_ini-4JRF_large.jpg
Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026, Francesco Bagnaia: Dia Lebih Kesulitan ketimbang Musim Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/38/3217154/dani_pedrosa_menceritakan_momen_momen_marc_marquez_promosi_ke_motogp-iN1O_large.JPG
Dani Pedrosa Ceritakan Momen Marc Marquez Promosi ke MotoGP: Situasinya Sangat Intens!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement