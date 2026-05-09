Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Kecelakaan Parah

LE MANS – Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin, sukses mengunci podium tertinggi pada sesi sprint race MotoGP Prancis 2026. Rider berjuluk Martinator tersebut tampil tanpa celah sejak awal balapan untuk memastikan kemenangan penting di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Sabtu (9/5/2026) malam WIB.

Martin keluar sebagai pemenang setelah melewati garis finis pertama, diikuti oleh Francesco Bagnaia di posisi kedua dan Marco Bezzecchi yang melengkapi podium ketiga. Sementara itu Marc Marquez mengalami kecelakaan parah di lap terakhir, membuatnya kehilangan poin.

1. Aksi Kilat Martinator sejak Start

Jorge Martin mengawali balapan dengan sangat impresif. Meski memulai dari grid kedelapan, Martin mampu melakukan akselerasi kilat dan langsung menyodok ke posisi pertama sesaat setelah bendera start dikibarkan.

Martin berhasil melakukan manuver apik untuk menyalip duo Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang sebelumnya menempati posisi terdepan. Situasi persaingan terus bergerak dinamis hingga lap kelima, namun Martin tetap kokoh mempertahankan kepemimpinannya.

Di sisi lain, Marc Marquez justru mengalami kesulitan dan terlempar ke posisi ketujuh dalam balapan bertempo cepat tersebut. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang sempat keluar dari zona lima besar perlahan mampu bangkit dan kembali merebut posisi kedua.

Jorge Martin (Foto: Facebook/MotoGP)

Pebalap berpaspor Italia itu terus berupaya menempel ketat posisi Martin di depan. Namun, di barisan belakang, beberapa pebalap seperti Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) gagal menyelesaikan balapan akibat mengalami insiden kecelakaan.

2. Drama Lap Terakhir

Hingga memasuki lap kedelapan, posisi Martin masih belum tergoyahkan oleh para pesaingnya. Rekan setimnya, Marco Bezzecchi, menguntit di posisi ketiga dan terus memberikan tekanan kepada Bagnaia yang berada tepat di depannya.