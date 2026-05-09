HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2026: Francesco Bagnaia Rebut Pole Position Perdana, Marc Marquez Menggila dari Q1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |16:59 WIB
Dua pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
LE MANS – Sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans menyajikan drama luar biasa sejak menit awal. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia akhirnya berhasil memutus dahaga pole position musim ini setelah memenangkan duel sengit melawan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi dalam perebutan posisi start terdepan.

1. Kebangkitan Marc Marquez

Untuk pertama kalinya sejak MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez harus berjuang melalui kualifikasi pertama (Q1). Namun, situasi ini justru menjadi panggung pembuktian bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut.

Setelah sempat mengeluhkan kepercayaan diri pada bagian depan motornya sejak hari pertama di GP Prancis, Ducati tampaknya berhasil menemukan solusi instan semalam. Marquez tampil dominan di Q1 dengan menghancurkan catatan waktu rival-rivalnya.

2. Duel Sengit di Kualifikasi 2

Memasuki babak Q2, tensi semakin memuncak. Fabio Di Giannantonio dan Pedro Acosta sempat terlibat momen menegangkan di out-lap yang nyaris berujung tabrakan, meski akhirnya dinyatakan bersih oleh steward.

Marc Marquez sempat memimpin tabel waktu di pertengahan sesi, namun strategi permainan mental di lintasan dengan Fabio Di Giannantonio membuat ia kehilangan momentum pada lap-lap terakhir.

Momentum tersebut dimanfaatkan dengan sempurna oleh Francesco Bagnaia. Rider yang akrab disapa Pecco itu mencatatkan waktu 1 menit 29,634 detik, unggul tipis hanya 0,012 detik dari Marc Marquez.

 

