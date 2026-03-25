Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Fans Berat Taufik Hidayat yang Tak Suka Dandan dan Tampil Natural

KISAH pebulu tangkis supercantik Jepang Aya Ohori, fans berat Taufik Hidayat yang tak suka dandan dan tampil natural akan diulas Okezone. Aya Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Jepang.

Ia tercatat memegang dua gelar BWF World Tour dengan memenangkan Thailand Masters 2024 dan Australia Open 2024. Di final Australia Open 2024, Aya Ohori mengalahkan pebulu tangkis masa depan Indonesia di nomor tunggal putri, Ester Nurumi dengan skor 17-21, 21-19 dan 21-16.

Kecantikan natural ala Aya Ohori. (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)

Selain itu, ia juga menjadi bagian tim bulu tangkis putri Jepang saat meraih medali emas Asian Games 2018. Ia juga membantu tim bulu tangkis putri Jepang meraih medali perak Piala Uber 2020.

1. Idolai Taufik Hidayat

Dari sekian pebulu tangkis yang pernah eksis di level profesional, Aya Ohori ternyata mengidolai legenda tepok bulu Tanah Air, Taufik Hidayat. Pebulu tangkis 29 tahun itu mengaku selalu datang ke arena tiap kali Taufik Hidayat bertanding di Jepang.

“Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Aya Ohori dalam sebuah wawancara.

“Karena seringnya melihat pertandingan Taufik, ini menjadi salah satu hal yang mendorong saya untuk jadi atlet bulu tangkis,” lanjut istri dari pebulu tangkis ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin.