HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Fans Berat Taufik Hidayat yang Tak Suka Dandan dan Tampil Natural

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |09:59 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Jepang Aya Ohori, Fans Berat Taufik Hidayat yang Tak Suka Dandan dan Tampil Natural
Pebulu tangkis Jepang Aya Ohori cantik natural. (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)
KISAH pebulu tangkis supercantik Jepang Aya Ohori, fans berat Taufik Hidayat yang tak suka dandan dan tampil natural akan diulas Okezone. Aya Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik yang dimiliki Jepang.

Ia tercatat memegang dua gelar BWF World Tour dengan memenangkan Thailand Masters 2024 dan Australia Open 2024. Di final Australia Open 2024, Aya Ohori mengalahkan pebulu tangkis masa depan Indonesia di nomor tunggal putri, Ester Nurumi dengan skor 17-21, 21-19 dan 21-16.

Kecantikan natural ala Aya Ohori. (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)
Kecantikan natural ala Aya Ohori. (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)

Selain itu, ia juga menjadi bagian tim bulu tangkis putri Jepang saat meraih medali emas Asian Games 2018. Ia juga membantu tim bulu tangkis putri Jepang meraih medali perak Piala Uber 2020.

1. Idolai Taufik Hidayat

Dari sekian pebulu tangkis yang pernah eksis di level profesional, Aya Ohori ternyata mengidolai legenda tepok bulu Tanah Air, Taufik Hidayat. Pebulu tangkis 29 tahun itu mengaku selalu datang ke arena tiap kali Taufik Hidayat bertanding di Jepang.

“Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Aya Ohori dalam sebuah wawancara.

“Karena seringnya melihat pertandingan Taufik, ini menjadi salah satu hal yang mendorong saya untuk jadi atlet bulu tangkis,” lanjut istri dari pebulu tangkis ganda putra Malaysia, Ong Yew Sin.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/40/3208019/lin_dan_mengidolai_taufik_hidayat_thelegendsvision-0EfA_large.jpg
Kisah Lin Dan Idolai 2 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Indonesia Taufik Hidayat dan Hendrawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/40/3207788/lee_chong_wei_dan_lin_dan_anggota_the_big_4_yang_masuk_daftar_pebulu_tangkis_terkaya_dunia_leechongweiofficial-Sxmi_large.jpg
Kisah The Big 4 Pebulu Tangkis Tunggal Putra, Masuk Daftar Pebulu Tangkis Paling Kaya di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/40/3207204/andre_agassi_dan_steffi_graf_langgeng_sampai_tua_agassi-twn0_large.jpg
Kisah Cinta Legenda Tenis: Romansa Andre Agassi dan Steffi Graf, Pasangan Juara dengan Harta Rp4,4 Triliun Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/40/3205740/maria_febe_terketuk_hatinya_menjadi_mualaf_setelah_melihat_rekan_rekannya_solat_tarawih_di_pelatnas_pbsi_cipayung_mariafebe13-VdAR_large.jpg
Kisah Mualaf Maria Febe, Terketuk Jadi Mualaf Setelah Lihat Rekan-Rekan di Pelatnas PBSI Solat Tarawih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/43/3205720/sabina_altynbekova_selalu_bahagia_tiap_kali_berada_di_masjid_altynbekova20-acQt_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Selalu Bahagia Tiap Kali Berada di Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/40/3203338/susy_susanti_saat_meraih_emas_olimpiade_barcelona_1992_susysusantiofficial-lgeh_large.jpg
Kisah Susy Susanti Berjuang Raih Surat Bukti WNI Setelah Menangkan Medali Emas Olimpiade Barcelona 1992
