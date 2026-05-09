Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2026: Tampil Menggila, Veda Ega Pratama Amankan Posisi Ke-6

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |19:48 WIB
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
LE MANS – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama baru saja menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada Sabtu (9/5/2026) sore WIB. Tampil menggila, rider andalan Honda Team Asia tersebut sukses mengamankan posisi start keenam setelah bersaing sengit dengan para pembalap top dunia.

1. Persaingan Ketat

Sesi kualifikasi dimulai dengan babak Kualifikasi 1 (Q1) yang berlangsung kompetitif. Empat pembalap berhasil memacu motornya untuk mendapatkan tiket menuju Kualifikasi 2 (Q2). Alvaro Carpe memimpin grup ini dengan waktu 1 menit 40,688 detik, disusul oleh Adrian Cruces dari CIP Green Power (1 menit 40,693 detik), Cormac Buchanan dari CODE Motorsports (1 menit 40,734 detik), dan ditutup oleh Guido Pini dari Leopard Racing (1 menit 40,870 detik).

Keempat pembalap tersebut kemudian bergabung dengan 14 rider lainnya yang sudah lebih dulu lolos ke Q2 melalui hasil sesi latihan (practice). Salah satu yang sudah menunggu di Q2 adalah Veda Ega Pratama, yang sebelumnya tampil apik dengan mengakhiri sesi latihan di peringkat ke-9.

Puncak kualifikasi akhirnya menjadi milik pembalap Spanyol, Adrian Fernandez. Rider Leopard Racing ini berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 40,044 detik di detik-detik terakhir sesi, yang membuatnya berhak atas pole position pada balapan esok hari.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

2. Aksi Gemilang Veda Ega

Veda Ega Pratama menunjukkan performa yang sangat menjanjikan sejak awal sesi Q2. Ia sempat menggebrak dengan menduduki peringkat teratas menggeser Joel Kelso.

Meskipun posisinya kemudian diambil alih oleh Maximo Quiles yang mencatatkan waktu 1 menit 40,184 detik, Veda tetap mampu menjaga ritme balapnya di barisan depan.

 

