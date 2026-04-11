Dihadiri Ratusan Pencinta Bulu Tangkis, SporTstive+ Resmi Dibuka dengan Meriah

AJANG olahraga hiburan atau sportainment bertajuk 'SporTstive+' resmi dibuka di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Sabtu (11/4/2026) sore WIB. Ajang yang mempertandingkan para artis ini dihadiri ratusan pencinta bulu tangkis.

SporTstive+ merupakan inovasi yang diinisiasi RCTI+ dan TS Media untuk menghadirkan ajang sportainment. Acara ini mengombinasikan olahraga dan hiburan yang dikemas dengan meriah.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis akan menjadi pertandingan perdana untuk SporTstive+. Setelah itu, cabor bola basket, tinju, dan sepakbola akan menyusul.

1. Pertemukan Sejumlah Artis Ternama

SporTstive+ diikuti banyak artis top Tanah Air. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Pada hari pembuka, ada empat laga bulu tangkis yang akan mempertandingkan para artis. Di antaranya ada match Luna Maya/Cinta Laura versus Ayu Ting Ting/Hesti Purwadinata, serta Jirayut/El Rumi versus Atta Halilintar/Praz Teguh.

Kemudian ada juga match Bastian Steel/Sitha Marino versus Thoriq Halilintar/Aaliyah Masaid, dan Bertrand Peto/Rara Sudirman versus Samuel Cipta/Nabila Taqiyah.

Menurut pantauan Okezone, acara ini dibuka dengan sangat meriah. Dimulai dari pelantunan lagu wajib nasional 'Indonesia Raya', kemudian dilanjut dengan penampilan Nabila Taqiyah.