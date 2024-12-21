Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Ganda Campuran No 1 Dunia Pemilik Gelar Terbanyak Sepanjang Masa

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |02:00 WIB
Kisah Zheng Siwei/Huang Yaqiong, Ganda Campuran No 1 Dunia Pemilik Gelar Terbanyak Sepanjang Masa
Ganda campuran asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong. (Foto: Instagram/zhengsiwei1997)




KISAH Zheng Siwei/Huang Yaqiong menarik untuk diulas. Sebab, pasangan asal China itu tercatat sebagai pasangan ganda campuran nomor 1 dunia pemilik gelar terbanyak sepanjang masa dalam dunia bulu tangkis.

Hal itu diapstikan setelah Zheng Siwei dan Huang Yaqiong sukses menjuarai ajang BWF World Tour Finals 2024 yang digelar 11-15 Desember 2024 lalu di Hangzhou, China.

Tambahan gelar juara ini membuat Zheng Siwei dan Huang aqiong total telah mengumpulkan 43 gelar juara sejak mereka dipasangkan. Ini merupakan catatan gelar terbanyak sepanjang masa yang pernah diraih pasangan ganda campuran.

Mereka sukses melewati rekor yang dimiliki oleh legenda ganda campuran asal Korea Selatan, Kim Dong Moon/Ra Kyung Min yang mengoleksi sebanyak 42 gelar selama karirnya. Rekor ini bertahan selama 20 tahun tanpa ada yang pernah menyentuhnya

Tercatat, rekor milik KimRa ini hanya sempat disamai oleh ganda campuran asal China, Zhang Nan/Zhao Yunlei. Pendahulu Zheng Siwei dan Huang Yaqiong itu juga sukses meraih 42 gelar sebelum akhirnya memutuskan gantung raket.

Barulah pada tahun 2024 ini, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong menjadi ganda campuran pertama yang sukses melewati rekor Kim/Ra dengan raihan 43 gelar usai meraih juara di BWF World Tour Finals 2024.

Zheng Siwei dan Huang Yaqiong raih medali emas Olimpiade Paris 2024 EPA
Zheng Siwei dan Huang Yaqiong raih medali emas Olimpiade Paris 2024 EPA

Menariknya lagi, prestasi yang dicapai oleh ganda campuran terbaik China saat ini itu sangat lengkap karena seluruh gelar paling bergengsi sudah mereka raih. Mulai dari All England, BWF World Championship, Kejuaran Asia , Asian Games, hingga Olimpiade juga sukses mereka raih.

Sayangnya, raihan 43 gelar ini sudah tidak akan bertambah lagi. Sebab meski Zheng Siwei dan Huang Yaqiong masih dalam usia optimal untuk menjadi seorang atlet, Siwei memilih untuk pensiun lebih cepat.

 

